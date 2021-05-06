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Жизнь

Бузову экстренно госпитализировали

Телезвезду и певицу Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом KP.RU сообщил пиар-директор артистки Антон Богославский.

Ольга Бузова в Алтайском крае.
Ольга Бузова в Алтайском крае.
instagram.com/buzova86.

Богославский подтвердил, что Ольга Бузова находится в больнице.

Также он рассказал, что певице сделали операцию. В данный момент за ее состоянием следят лучшие врачи.

При этом мать Бузовой ранее заявила, что ей ничего не известно о состоянии дочери.

Ранее в СМИ просочилась информация, что артистку экстренно госпитализировали в одну из московских клиник, где ей провели срочную операцию под общим наркозом.

Информация подтверждается молчанием звезды в Instagram. Девушка известна своей активностью в социальной сети, однако в ее аккаунте нет обновлений уже более 24 часов.

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