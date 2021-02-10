Бюджетная кухня. Что кушают алтайские чиновники и депутаты на работе и сколько они за это платят

Икра черная, красная, белая. Фуа-гра, трюфели, стейки из мраморной говядины. Так мы представляем себе меню работников правительства, мэрии или Заксобрания. На деле все несколько иначе. Altapress.ru узнал, каков на вкус чиновничий обед и сколько стоит поесть как губернатор.

Мрамор и гречка

Столовая правительства Алтайского края отделана мрамором. Настоящим или нет — неизвестно. Но выглядит впечатляюще. Начинается святая святых с умывальников. Три раковины, вырезанные из мраморной плиты. Над ними широкое зеркало, в котором отражается голодное лицо, наконец заходим в столовую.

А теперь тренировка терпения. Очередь такая, что линия раздачи не видна. Ее закрывают мужчины в строгих костюмах и дамы в классических платьях. Упрощает наряды посетителей только необходимый в заведении аксессуар — поднос. Неудивительно, что приходится ждать.

Ежедневно в столовой обслуживают около 160 сотрудников. Все они приходят согласно режиму работы заведения — с 8:30 до 15:00. Пока еда только в мечтах, а не в руках, можно рассмотреть обстановку.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Черные столы и стулья контрастируют со светлым мраморным полом и такого же цвета колоннами. В конце зала расположился пузатый камин. По словам гостей, он здесь скорее для атмосферы, нежели для подачи тепла.

Телевизор в правительственной столовой безмолвный. Его обычно не включают. Пока телевизор и камин сторожат атмосферу, бактерицидные рециркуляторы воздуха охраняют людей от вируса.

Вот наконец наша очередь подошла, и живительная линия раздачи открылась. Многообразие котлет, круп, супов… Чиновники также любят пельмени и вареники с картошкой — блюда, дорогие сердцу и желудку каждого россиянина. Также в число гастрономических фаворитов входят минтай под маринадом, тефтели в соусе, говядина по-охотничьи и зразы с интригующим названием «Цыпочка». Эти позиции присутствуют в меню чаще всего. Новинки рождаются из предпочтений посетителей раз в две-три недели.

Увы, в день нашего визита «Цыпочка» осталась по ту сторону раздачи. Зато появился ассортимент блюд, не менее интригующих. Но не своими названиями, а видом и ароматом.

Мой выбор, несмотря на обеденное время, пал на блины. Три золотистых треугольника лежат, обнимая друг друга, дозированно политые вишневым вареньем, ягоды, кстати, без косточек. Так что зубы будут целы. И фигура тоже. Блины без корочек и следов масла. Тонкие и нежные. Почти как дома.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Еще суп-лапша с м-а-а-а-аленькими ровными, как на подбор, кусочками картошки и большими мясными тефтелями. От эскалопа, который делил половину тарелки с картофельным пюре, наш фотокор быстро не оставила и следа. Ну и, конечно, булочка с корицей. «Кто же не любит корицу?» — спросил у нас сопровождающий. Вопрос риторический. Потому что булочка с корицей всегда вне конкуренции.

Сотрудники правительства приходят в столовую по графику. Кто-то раз в неделю, а кто-то и каждый день. Кстати, Виктор Томенко тоже обедает в правительственной столовой. Полноценный обед обходится в 150−200 рублей. Завтраки дешевле — до 100 рублей. Утренняя трапеза на работе для служащих правительства — явление не частое.

Дмитрий,

сотрудник правительства:

Прихожу в столовую ежедневно. Обычно на обед. Но, бывает, и завтракаю, когда не успеваю дома. Утром всегда есть каша на молоке. Еще беру какой-нибудь пирожок. Люблю выпечку. На обед — суп и горячее. Нравится рассольник, борщ, куриный бульон. Из второго — тушеное мясо или рыба. Плачу за обед около 150 рублей.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Другой гость столовой рассказывал о еде, не отрываясь от нее. А именно — от бефстроганова с картофельным пюре.

Владислав,

посетитель столовой:

Я прихожу сюда нечасто — примерно раз в месяц, когда бываю по делам. Поэтому завсегдатаем себя назвать не могу. Блюда беру всегда по настроению. Но знаю, что тут вкусный холодец. И вообще, есть из чего выбрать. Ценник обычный для городской столовой — около 180 рублей.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Еще один посетитель с аппетитом опустошал маленькую тарелку с капустным салатом.

Алексей,

посетитель столовой:

Прихожу каждый день. Только обедаю. Беру первое и второе. Из супов люблю гороховый с копченостями. Из горячего — картофельное пюре с котлетами. Нравится, что ничего не пересолено. Трачу примерно 150 рублей.

Если столовой не хватило

Путь тех, кто не насытился основным меню или не нашел в нем ничего подходящего, лежит в буфет. Его дверь скромно приоткрыта. За ней — лакомый островок всех любителей мучного и сладкого. Витрина заставлена печеньем, булочками, пирожными. Женщина-продавец за прилавком рассказала, что покупатели приходят сюда даже чаще, чем в столовую. Буфет обслуживает около 500 человек ежедневно.

Вот вышла девушка с целым мешком рогаликов. Выбор выпечки в этой «комнате сладостей» гораздо больше, чем на витрине в столовой. Но помимо высококалорийных перекусов здесь есть и полноценные обеды, состоящие из крупяного гарнира и, например, котлеты.

Порции упакованы в пленку и часто выручают тех, у кого нет времени стоять в очереди. Цены в буфете такие же, как в столовой.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Цены в столовой правительства Алтайского края: Салат «Тихоокеанский» — 32 рубля. Салат из свеклы с брусникой — 20 рублей. Суп грибной с перловой крупой — 25 рублей. Суп картофельный с макаронами — 17 рублей. Бефстроганов — 80 рублей. Картофельное пюре — 20 рублей. Гречневая каша — 22 рубля. Бифштекс — 100 рублей. Манты — 90 рублей. Запеканка творожная — 50 рублей. Калач на сметане — 9 рублей. Беляш — 40 рублей.

Сытые законотворцы

Столовая Алтайского краевого Законодательного собрания, как и других госучреждений, работает в закрытом режиме, по системе пропусков. Прорвавшись туда, мы увидели, что место уютное и домашнее.

Стены и пол выполнены в теплых тонах. Столы и стулья — под дерево. Законотворцы приходят в течение дня по несколько человек. Обычно столовая обслуживает около 40 человек ежедневно. В дни сессии немного больше — 65. Так что очередь здесь не собирается.

А вот приличный обед собрать на линии раздачи можно. Спасают голодающих отбивные под сыром, мясо с подливой, овощи на пару и разные виды круп.

«Выбор небольшой, но зато все проверено и вкусно», — говорят посетители.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Во время трапезы за гостями наблюдают спутники любого заведения общепита — рециркуляторы воздуха. На работающем устройстве горят два голубых огонька, будто глаза, которые смотрят прямо в душу, желая узнать, помыл ли посетитель руки перед едой.

После основного приема пищи про выпечку не забываем. Мне и тут досталась булочка с корицей. Небольшая пухлая сдоба вся укрыта любимой приправой многих сладкоежек. Дополнил это мучное счастье ароматный зеленый чай.

Сотрудники обычно не кусочничают, а питаются полноценно.

Мужчина в светлом костюме и голубой рубашке загребает картофельное пюре и рыбу вилкой с одной стороны, а ломтиком белого хлеба — с другой.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Андрей Ляпунов,

начальник информационно-аналитического управления АКЗС:

Обедаю в столовой два-три раза в неделю, когда не успеваю прибежать домой на обед. Попробовал уже все, что есть. Больше всего нравится суп-лапша. Сегодня взял борщ и кету с картошкой. Тоже вкусно. Выпечку люблю, но сейчас стараюсь ее не есть — худею. За обед плачу около 150 рублей.

Пока одни завсегдатаи изучают на вкус все блюда в родной столовой, другие не изменяют своему гастрономическому выбору.

Наталья Косоногова,

главный консультант комитета АКЗС по бюджету и налогам:

Сюда всегда ходят одни и те же люди. И берут примерно одно и то же. Я — не исключение. Часто ем в столовой солянку. По понедельникам — гороховый суп. Еще нравится курица. Например, с картошкой. Ее беру здесь, если не готовлю дома. Салат из свеклы с сыром — тоже мой фаворит. Но выше всех похвал — пирожки и беляши, которые готовят только во время сессии. Обычно ем на 130 рублей.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Коллеги придерживаются похожих пищевых привычек. Не меняют любимые блюда на новинки, которые, впрочем, появляются редко.

Марина Дергачева,

консультант комитета АКЗС по бюджету и налогам:

Из-за особенностей организма мое меню максимально стабильно — отварное мясо или язык и картофельное пюре. Иногда еще выпечка к чаю. Выходит рублей на 160. Если завтракаю, обязательно беру кашу. Каждый день готовят разные. Стоит всего 25 рублей. Очень сытные, на молоке.

Некоторые посетители столовой миксуют еду с работы и из дома.

Дмитрий Черских,

начальник отдела пресс-службы АКЗС:

Я обычно на работе только обедаю. В столовой беру суп. Например, солянку. Потом в кабинете ем что-то из дома. Из горячего здесь нравится перловка с грибами. Стоит рублей 30. Но я человек немаленький, поэтому беру две порции сразу. Еще вкусное печеночное суфле, хотя печень не очень люблю.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Цены в столовой Алтайского краевого Законодательного собрания: Салат «Сельдь под шубой» — 30 рублей. Салат овощной — 28 рублей. Суп с домашней лапшой и курицей — 30 рублей. Биточек по-селянски — 76 рублей. Ромштекс с сыром и помидором — 130 рублей. Эскалоп — 85 рублей. Гречневая каша — 22 рубля. Каша перловая с овощами и грибами — 30 рублей. Рис припущенный — 20 рублей.

Закрытые , но не голодные

Не у всех чиновников есть возможность питаться в своих заведениях. В Барнаульской городской думе, например, столовой нет. А в мэрии есть. Но и без того строгая пропускная система прохождения в городскую администрацию ужесточилась еще сильнее после начала пандемии.

Столовые барнаульских чиновников. Анна Зайкова.

Поэтому о питании чиновников в мэрии мы знаем немного. На работе сотрудники администрации не завтракают, так как столовая работает только днем, с 11:30 до 14:00. На обед предпочитают овощные блюда и выпечку. Выбирают из 2−3 комплексов. Средняя цена каждого — 140 рублей. Ежедневно в столовой обслуживают 120−200 человек.