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11 февраля
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Жизнь

Бюджетные миллиарды пожертвованы на храм Вооруженных сил РФ

Главный храм Вооруженных сил РФ, строительство которого курирует министр обороны Сергей Шойгу, возводится не только на добровольные пожертвования частных лиц и организаций, как заявляляли в пресс-службе фонда «Воскресение» (создан специально для строительства храма).

Главный храм ВС РФ.
Главный храм ВС РФ.
hram.mil.ru

Фонд «Воскресение» получил 2,95 млрд рублей из бюджетов Москвы и Московской области, пишет znak.com.

Соответствующие постановления подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев <Как говорится в постановлении правительства Москвы, которое подписал мэр Сергей Собянин, благотворительному фонду «Воскресение» выделено 2 млрд рублей в виде гранта из бюджета «на осуществление уставной деятельности». Еще 950 млн рублей фонд получил из бюджета Московской области. Соответствующее постановление о выделении гранта в виде субсидии на «уставную деятельность, способствующую развитию туристского ресурса» региона, подписал губернатор Андрей Воробьев>.

Ранее было объявлено о том, что собрано 3 млрд рублей пожертвований на строительство храма, при этом интернет-газета нашла госконтракты на сумму 6 млрд рублей.

О фонде

Фонд «Воскресение» был создан в 2018 году для строительства главного храма Вооруженных сил РФ. Это следует в том числе из его устава, в котором говорится, что все поступающие в фонд деньги, включая пожертвования и гранты, используются, в частности, для «проектирования, строительства и художественного оформления» храма с музейным комплексом «Дорога памяти».

Без открытых конкурсов

Подведомственное Минобороны ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» и АО «Главное управления обустройства войск» заключали госконтракты на строительство храма по процедуре закупки у единственного поставщика, без открытых конкурсов. В итоге было отобрано около 70 подрядчиков.

О храме и базе данных

Фасады 95-метрового храма выполнены в цвете хаки, высота звонницы — 75 метров в честь 75-летнего юбилея Победы, диаметр барабана главного купола — 19,45 метра в честь года окончания войны. В галерее «Дороги памяти» будут размещены фото ветеранов войны.

В базе уже собранных фотографий «Открытые медиа» обнаружили фото Владимира Спиридоновича Путина, чьи биографические данные совпадают с информацией об отце президента РФ Владимира Путина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично контролирует строительство храма, регулярно бывает на строительной площадке и проводит заседания художественного совета.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил официальное название храма, который возводится в подмосковном парке «Патриот» в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отныне это — Патриарший собор Русской православной церкви во имя Воскресения Христова — Главный храм Вооруженных Сил РФ.

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