Бюджетникам в Татарстане запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте. Так местные чиновники хотят снизить потребление электроэнергии, пишут «Известия».

Документ за подписью руководителя районного исполнительного комитета Айдара Хайрутдинова опубликовали в Сети 22 марта, пишет сайт kp.ru. В нем говорится о необходимости завести журнал учета расхода электроэнергии.

Кроме того, там указано: «Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения».

Издание отмечает, что в пресс-службе комитета подтвердили подлинность этого приказа.