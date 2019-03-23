Бюджетникам в Татарстане запретили заряжать телефоны на работе

Документ за подписью руководителя районного исполнительного комитета Айдара Хайрутдинова опубликовали в Сети 22 марта, пишет сайт kp.ru. В нем говорится о необходимости завести журнал учета расхода электроэнергии.
Кроме того, там указано: «Также прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения».
Издание отмечает, что в пресс-службе комитета подтвердили подлинность этого приказа.