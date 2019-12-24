Ча-ча-ча на коляске: как барнаулец учит инвалидов танцевать

28-летний барнаулец Александр Пивторак открыл творческую лабораторию для людей с ограниченными возможностями здоровья «БеZпредельные танцы». Уроки проводятся в Алтайском государственном институте культуры один раз в неделю. О том, как, будучи здоровым человеком, Александр не побоялся сам сесть в коляску и почему эти занятия — спасение, — в материале altapress.ru.

Краткое содержание

Точка отсчета

Открыть творческую лабораторию «БеZпредельные танцы» Александр решил, когда начал писать диплом в Алтайском государственном институте культуры на тему работы с инвалидами. Тогда он уже был знаком со своими будущими воспитанниками и точно знал, что от занятий будет толк.

Александр Пивторак,

преподаватель:

С ребятами я познакомился, когда меня пригласили поставить им танец в барнаульском доме-интернате для инвалидов. Там работала моя знакомая, которая собрала группу желающих выступить на конкурсе красоты для людей с ограниченными возможностями «Рассвет». Занятия продолжались два года, но мне пришлось уйти по личным обстоятельствам. Через какое-то время узнал, что работа прекратилась. Стало очень обидно за ребят, и я предложил одной из девушек танцевать вдвоем. Это была Татьяна Костенко. Мы начали заниматься, выступать и даже заняли первое место в международном конкурсе «Солнечный бал» в Барнауле.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Заняв первое место с танцем, Александр еще больше погрузился в процесс открытия лаборатории. Нашел несколько человек, которые желали заниматься, и на базе Алтайского государственного института культуры началась работа.

К бою готов!

К этому времени Александр Пивторак уже был полностью подготовлен для преподавания особенным людям. Он создал программу в рамках Всероссийского конкурса молодых ученых. Его работа заняла первое место, по ней и началось обучение. Также Александр посещал специальные мастер-классы.

Александр Пивторак,

преподаватель:

Я ездил на разные мастер-классы. Один из них проводился в Омске федерацией спортивных танцев на колясках. Тренеры ездили по городам и давали уроки. Там нас учили различным упражнениям, ходу, основным элементам в вальсе и ча-ча-ча, а именно как это сделать, сидя в коляске.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова. Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова. Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

На занятиях в Барнауле Александр с учениками осваивают управление коляской, как правильно держать корпус, делать повороты и взаимодействовать в паре.

Александр Пивторак,

преподаватель:

Когда я встал в пару с девушкой на коляске, понял, что тут все намного сложнее. Здесь нужно изучать и анатомию, и физиологию, а самое главное — это психологическая подготовка. Когда провел первое занятие, то, выйдя оттуда, 15 минут стоял на остановке, и меня просто потрясывало. Оказался сам психологически не готов. Мне было жалко учеников, хотел кричать и плакать от несправедливости. Почему такие веселые и жизнерадостные люди обречены проводить дни в коляске? Но я никогда не слышал, как кто-то из ребят жалуется. Именно это помогло мне настроиться на правильный лад и сконцентрироваться на преподавании.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Действительно, увидев тренировку «БеZпредельных танцев», можно только позавидовать настрою каждого танцора. Они веселятся, делятся положительными эмоциями, подшучивают друг над другом. Никогда не просят сделать перерыв во время занятия, говорят, что отдохнуть и дома успеют.

Что мы хотим?

Сейчас в группе Александра Пивторак пять человек. Три девушки и два мужчины от 25 до 50 лет. Несмотря на погодные условия и трудности транспортировки коляски, они всегда посещают занятия, не пропускают. Кто-то из них ездит на автобусе, кто-то на своей машине, одну женщину, Ирину Мусатову, дочь привозит из Новоалтайска.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Ирина Мусатова,

ученица лаборатории танца:

Мне 42 года. На коляске уже 21 год, авария. С Сашей познакомилась на одном из конкурсов, он был нашим хореографом. Эти занятия — мое спасение. Ничего подобного для инвалидов у нас в городе нет. Саша позвал меня сюда, и я просто не смогла отказаться.

Когда Александр только собрал группу, то задал ученикам вопрос: «Что мы хотим?» И сразу же дал на него ответ: «Мы собрались здесь в первую очередь ради вашей физической подготовки!»

Александр Пивторак,

преподаватель:

У меня есть основная работа — детский хореограф в одной из гимназий Барнаула. Я всегда рассказываю детям про своих подопечных, что они ценят такие занятия и очень стараются. Детей это вдохновляет.

Танцевальные уроки в лаборатории проходят раз в неделю по часу, так как нет возможности сделать их длиннее.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Александр Пивторак,

преподаватель:

В институте культуры элементарно не оборудованы туалеты для таких людей, им даже переодеться негде перед тренировкой. Все говорят о доступной среде, но ее нет. Мы с ними хотим достучаться до государства и сказать, что тоже хотим жить как все.

Тонкости занятий

Прежде чем попросить учеников что-то сделать, Александр сам садится в коляску и пробует все элементы на себе.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Александр Пивторак,

преподаватель:

В наших танцах задействованы совершенно другие мышцы. Ноги отключены, ты работаешь только корпусом. В первый раз мне было сложно на коляске, я и падал, и запинался, но со временем все пришло.

На обычной коляске очень трудно выполнять простые движения. Для танцев нужна специальная — танцевальная. Она более маневренная, намного легче, но значительно дороже. У Александра в группе такая есть только у одного человека.

Татьяна Костенко,

ученица лаборатории танца:

Для того чтобы приобрести танцевальную коляску, я открыла сбор средств в интернете. У меня не было столько денег, чтобы купить ее самостоятельно. Цены начинаются от 50 тыс. рублей.

К большим целям

У некоторых учеников Александр наблюдает значительное улучшение самочувствия. Например, мужу Татьяны Костенко Александру в прошлом году было больно долго держать руки в позиции, после систематических занятий боль стала уменьшаться.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Александр Пивторак,

преподаватель:

Иногда я приглашаю студентов, чтобы научить своих воспитанников танцевать в парах. Сначала они полчаса просто держатся за руки и учатся вести друг друга. Мы можем по часу отрабатывать один элемент. Но помаленьку двигаемся к большой цели.

Главное, что хочет каждый из учеников Александра Пивторака, — это заявить о себе. Таким образом показать проблему мобильности инвалидов в городе, о решении которой давно мечтают. Все без исключения утверждают, что быть инвалидом в Барнауле крайне сложно.

Для них нет каких-либо досуговых занятий, работы, возникают элементарные проблемы с подъемом по пандусу. Александр Костенко даже снимает видео для своего Instagram, когда находит нелепый пандус, по которому просто невозможно подняться.

Творческая лаборатория «БеZпредельные танцы». Анна Зайкова.

Александр Пивторак,

преподаватель:

Сейчас у нас есть две сложности — нехватка танцевальных колясок и малочисленность группы. Мне хотелось бы, чтобы она стала больше. Мы приглашаем, но многие боятся. Занятия бесплатные, делаю это от души. Меня задевает, что с ребятами никто не занимается, и я просто хочу помочь. Поэтому, если кто-то заинтересовался и желает к нам прийти, пожалуйста, не бойтесь.

Александр готов заниматься с людьми любого возраста. Если кто-то из родственников сомневается, то он может прийти посмотреть, как проходят занятия, а также обсудить с преподавателем все интересующие вопросы.