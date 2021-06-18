Чартерные поезда для трудовых мигрантов могут организовать в РФ

В Минсельхозе подтвердили, что прорабатывается возможность подачи коллективных заявок на организацию чартерных железнодорожных рейсов совместно с сельхозпредприятиями и региональными властями.
В настоящее время с учетом ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, ввоз трудовых мигрантов требует больших транспортных затрат — в частности, потому, что сейчас они могут попасть в РФ только с помощью авиации.
Это существенно повышает транспортные расходы участников рынка, пишет «Росбалт». Железнодорожные чартеры позволят сохранить темпы развития российского АПК, отметили в Минсельхозе.