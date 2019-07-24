Часть барнаульцев вновь лишится горячей воды

Энергетики предупреждают об ограничениях подачи горячей воды для части домов Индустриального и Октябрьского районов Барнаула. С 24 по 31 июля перекроют дорогу в районе дома на ул. Глушкова, 34. Все это связано с реконструкцией теплосетей.