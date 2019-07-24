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Жизнь

Часть барнаульцев вновь лишится горячей воды

Энергетики предупреждают об ограничениях подачи горячей воды для части домов Индустриального и Октябрьского районов Барнаула. С 24 по 31 июля перекроют дорогу в районе дома на ул. Глушкова, 34. Все это связано с реконструкцией теплосетей.

Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
Временное ограничение горячей воды из-за ремонтов теплосетей
ООО "Сибирская генерирующая компания"

Новые отключения начнутся с 9:00 25 июля.

  • до 10:00 26 июля — 7 многоквартирных домов и детский сад по улице Попова и Павловскому тракту;
  • до 17:00 26 июля — 4 многоквартирных дома и детский сад по улице 50 лет СССР;
  • до 10:00 29 июля — 6 многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября.

До 26 июля все еще нет воды в районе улице Малахова и Павловского тракта, улицы Сухэ-Батора;

  • С 25 по 26 июля включительно без воды останется 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;
  • С 9:00 29 июля до 9:00 30 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;
  • С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;
  • С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова, 22.

Если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

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