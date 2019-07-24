Часть барнаульцев вновь лишится горячей воды

Новые отключения начнутся с 9:00 25 июля.
- до 10:00 26 июля — 7 многоквартирных домов и детский сад по улице Попова и Павловскому тракту;
- до 17:00 26 июля — 4 многоквартирных дома и детский сад по улице 50 лет СССР;
- до 10:00 29 июля — 6 многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября.
До 26 июля все еще нет воды в районе улице Малахова и Павловского тракта, улицы Сухэ-Батора;
- С 25 по 26 июля включительно без воды останется 4 многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородская и 4-й Станкостроительный проезд;
- С 9:00 29 июля до 9:00 30 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;
- С 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;
- С 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова, 22.
Если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую домом компанию.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.