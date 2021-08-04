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Жизнь

Часть Чуйского тракта на Алтае заблокируют военные

5 августа в Алтайском крае перекроют для проезда часть трассы, где пройдут военные колонны, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Военная техника. Ракетные войска.
Военная техника. Ракетные войска.
mil.ru

С 5:00 до 8:30 движение закроют на участке автодороги «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский — садоводство «Горизонт».

Также перекрытия ожидаются на Р-256 «Чуйский тракт» с 187 по 190 км:

  • с 12:30 до 13:30,
  • с 16:30 до 17:30,
  • с 19:00 до 19:30.

С 23:30 до 2:30 закроют движения 6 августа на участке автодороги «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи».

Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее на трассе сгорел военный «КамАЗ».

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