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Жизнь

Часть рабочих кузбасского завода, где рухнула крыша, командируют в Алтайский край

Компания «Новотранс» полностью реконструирует вагоносборочный цех Кузбасского вагоноремонтного завода. Вечером 24 января там рухнула крыша. Работников на время ремонта командируют в другие регионы, пишет «Сибдепо».

В Прокопьевске рухнула крыша завода.
В Прокопьевске рухнула крыша завода.
"Подслушано в Прокопьевске!" / https://vk.com/overhearprk

«Все работники обрушившегося цеха будут обеспечены работой и заработной платой. Часть сотрудников командируем на другие заводы холдинга», — сообщил президент ГК «Новотранс» Константин Гончаров.

Заводы «Новотранс» находятся в Алтайском крае (Бийск), Иркутской и Московской областях

Специальная комиссия вместе с уполномоченными органами продолжает выяснять обстоятельства обрушения.

Специалисты компании, руководившие эвакуацией людей, будут награждены руководством холдинга. Как уже сообщалось, полную эвакуацию провели за секунды до обрушения.

В результате ЧП 47-летняя женщина получила рассечение лба и ушиб мягких тканей. Больше никто не пострадал.

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