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Жизнь

Часть улицы в центре Барнаула перекроют на пять дней

Движение транспорта по всей ширине ул. Чкалова в районе пересечения с пр. Красноармейским в Барнауле закроют для укладки асфальта, предупредили в администрации города.

Дорожные работы, знак.
Дорожные работы, знак.
altapress.ru

Проезд закроют с 8:00 18 августа до 22:00 22 августа.

Это связано с проведением работ по асфальтированию дороги в месте ремонта участка тепловой сети.

Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.

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