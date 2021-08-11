Часть улицы в центре Барнаула перекроют на пять дней

Проезд закроют с 8:00 18 августа до 22:00 22 августа.
Это связано с проведением работ по асфальтированию дороги в месте ремонта участка тепловой сети.
Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.
Движение транспорта по всей ширине ул. Чкалова в районе пересечения с пр. Красноармейским в Барнауле закроют для укладки асфальта, предупредили в администрации города.
Проезд закроют с 8:00 18 августа до 22:00 22 августа.
Это связано с проведением работ по асфальтированию дороги в месте ремонта участка тепловой сети.
Водителей просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.
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