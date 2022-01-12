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Жизнь

Часть Западной Сибири станет единственным аномально холодным уголком России на старый Новый год

Аномально холодная погода и температуры ниже климатической нормы на старый Новый год на территории России ожидаются только на юге Западной Сибири, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

«Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярск). Температура там будет ниже нормы на 4−6 градусов, то есть ночью будет −26…−30 градусов», — сказал Вильфанд.

Также он уточнил, что уже 15 января температура в этих субъектах Федерации существенно повысится.

По словам представителя Гидрометцентра, на остальной территории России ночь старого нового года будет теплее нормы.

Напомним, что в Алтайском крае в настоящее время установилась морозная погода.

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