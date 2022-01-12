Часть Западной Сибири станет единственным аномально холодным уголком России на старый Новый год

«Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярск). Температура там будет ниже нормы на 4−6 градусов, то есть ночью будет −26…−30 градусов», — сказал Вильфанд.
Также он уточнил, что уже 15 января температура в этих субъектах Федерации существенно повысится.
По словам представителя Гидрометцентра, на остальной территории России ночь старого нового года будет теплее нормы.
Напомним, что в Алтайском крае в настоящее время установилась морозная погода.