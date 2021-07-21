Чайковский и Моргенштерн вошли в рейтинг самых популярных за рубежом российских композиторов и исполнителей

Стриминговый сервис Spotify представил свой рейтинг самых популярных российских композиторов и исполнителей за рубежом, сообщает « Интерфакс ».

Возглавляет и замыкает топ-10 сервиса классики российской музыки — Петр Чайковский и Сергей Рахманинов.

В первую тройку самых прослушиваемых за границей отечественных музыкантов вошли дуэт Rauf & Faik и лидер рейтинга популярности в России — рэпер Morgenshtern.

На четвертом месте — электронщик Tony Igy, на пятом — российский певец JONY, на шестой строчке — дуэт Miyagi & Andy Panda, пишет bfm.ru.

Седьмую строчку рейтинга занял дуэт t.A.T.u. На восьмом месте — проект IC3PEAK, а на девятой строчке расположился хаус-продюсер ARTY.