Чайлдфри по-русски. Почему россияне не спешат заводить детей

Исследование проводилось среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
- 1 ребенок есть у 36% опрошенных женщин и 39% мужчин
- 2 детей воспитывают 33% женщин и 27% мужчин
- 3 более детей завели 5% женщин и 4% мужчин
Среди респондентов назвали себя бездетными 26% женщин и 29% мужчин. При этом, в Москве и Московской области мужчин без детей оказалось больше, чем женщин — 26% против 16% соответственно.
К категории чайлдфри себя причисляют 37% женщин и 29% мужчин. Они не намерены заводить детей ни при каких условиях.
«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие „второй половинки“ (10% женщин и 14% мужчин)», — отмечается в исследовании.
Что касается причин, то деньги и квартирный вопрос оказались не единственными останавливающими факторами на пути к материнскому и отцовскому счастью. Среди опрошенных 5% женщин и 8% мужчин сослались банальную нехватку времени.
Об отсутствии материнского и отцовского инстинктов заявили только 4% женщин и 3% мужчин.