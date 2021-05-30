Чайлдфри по-русски. Почему россияне не спешат заводить детей

Львиная доля жителей России воспитывают до двух детей, однако больше не планируют пополнения в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половины». Об это пишет информагентство РИА Новости , опираясь на исследование банка «Открытие».

Исследование проводилось среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

1 ребенок есть у 36% опрошенных женщин и 39% мужчин

2 детей воспитывают 33% женщин и 27% мужчин

3 более детей завели 5% женщин и 4% мужчин

Среди респондентов назвали себя бездетными 26% женщин и 29% мужчин. При этом, в Москве и Московской области мужчин без детей оказалось больше, чем женщин — 26% против 16% соответственно.

К категории чайлдфри себя причисляют 37% женщин и 29% мужчин. Они не намерены заводить детей ни при каких условиях.

Ребенок. Башня. pixabay.com.

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие „второй половинки“ (10% женщин и 14% мужчин)», — отмечается в исследовании.

Что касается причин, то деньги и квартирный вопрос оказались не единственными останавливающими факторами на пути к материнскому и отцовскому счастью. Среди опрошенных 5% женщин и 8% мужчин сослались банальную нехватку времени.

Об отсутствии материнского и отцовского инстинктов заявили только 4% женщин и 3% мужчин.