30 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Чайлдфри по-русски. Почему россияне не спешат заводить детей

Львиная доля жителей России воспитывают до двух детей, однако больше не планируют пополнения в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половины». Об это пишет информагентство РИА Новости, опираясь на исследование банка «Открытие».

Игрушка. Плюшевый медведь.
Игрушка. Плюшевый медведь.
pixabay.com.

Исследование проводилось среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

  • 1 ребенок есть у 36% опрошенных женщин и 39% мужчин
  • 2 детей воспитывают 33% женщин и 27% мужчин
  • 3 более детей завели 5% женщин и 4% мужчин

Среди респондентов назвали себя бездетными 26% женщин и 29% мужчин. При этом, в Москве и Московской области мужчин без детей оказалось больше, чем женщин — 26% против 16% соответственно.

К категории чайлдфри себя причисляют 37% женщин и 29% мужчин. Они не намерены заводить детей ни при каких условиях.

Ребенок. Башня.
Ребенок. Башня.
pixabay.com.

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие „второй половинки“ (10% женщин и 14% мужчин)», — отмечается в исследовании.

Что касается причин, то деньги и квартирный вопрос оказались не единственными останавливающими факторами на пути к материнскому и отцовскому счастью. Среди опрошенных 5% женщин и 8% мужчин сослались банальную нехватку времени.

Об отсутствии материнского и отцовского инстинктов заявили только 4% женщин и 3% мужчин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость