Чеченец извинился перед Кадыровым за свои слезы на свадьбе у сестры

Житель Чечни, который пришел на свадьбу к своей сестре и заплакал, извинился перед главой республики Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».

«Ролики с плачущими на свадьбах мужчинами, провожающими своих сестер в день их замужества, — абсолютно недопустимые явления для чеченского общества. <…> Те, кто идет поперек всех обычаев и традиций, должны отвечать за свои действия и слова», — говорится в описании «извинительного ролика».

Принести извинения перед Рамзаном Кадыровым и всем чеченским народом парню пришлось под давлением общественного мнения.

Молодой житель Чечни нарушил свадебные традиции и тем, что присутствовал на торжестве, и тем, что проявил на свадьбе сестры недопустимо много эмоций.

Также молодой чеченец заявил, что готов извиниться перед главой республики еще раз, если это потребуется.

«Что это такое, за все подряд людей наказываете. Никакой свободы движениям. Дайте людям жить», «Это чувства к родной сестре и как можно запретит плакать», «Она его кровиночка, и знает, как некоторые женщины там живут в замужестве. Лучше бы он стрелял из автомата на свадьбе? Как некоторые делают это в Москве», — отреагировали комментаторы на публикацию видео.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями министерств и ведомств республики показал видео, на котором отец находится на свадьбе рядом с дочерью — невестой. Кадыров раскритиковал его поведение, отметив, что не позволит пренебрегать чеченскими традициями. Позже житель опубликовал видео с извинениями, пишет ura.ru.

Политологи полагают, что, заставляя жителей республики извиняться за нарушение свадебных традиций, Кадыров может набирать дополнительные политические очки.