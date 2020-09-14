Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Чеченский бизнесмен пообещал пытать критиков Кадырова более «пикантными» инструментами, нежели бутылки

Чеченский бизнесмен (владелец крупного рынка в Ойсхаре) Саид Чубаев в своем видеообращении пригрозил пыткой бутылкой людям, которые обратились к Кадырову с критикой после публикации ролика с «самонаказанием» модератора оппозиционного чата.

Резиденция Кадырова в Грозном.
Резиденция Кадырова в Грозном.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Владелец рынка комментирует ролик с модератором оппозиционного канала 1ADAT Салманом Тепсуркаевым, который снял видео с извинениями за критику Кадырова, а затем в буквальном смысле сел на бутылку.

Коллеги мужчины предположили, что его похитили чеченские силовики и заставили снять это видео.

В Чечне ролик с Тепсуркаевым вызвал негативную реакцию многих местных жителей. Владелец рынка обращается именно к ним, сообщает «КП».

«Тем, кто и дальше продолжает заниматься этими оскорблениями я скажу одно: есть вещи более пикантные, чем бутылки. Держите свои рты на замке», — предупредил владелец ранка.

Некоторые комментаторы отметили, что за оскорбления отвечают в суде.

8 сентября модератор чата канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, где часто критикуют главу ЧР Рамзана Кадырова, подверг себя насилию бутылкой на камеру, пишет polit.ru. Администраторы 1ADAT считают, что мужчину из видео могли похитить чеченские силовики.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость