Чеченский бизнесмен пообещал пытать критиков Кадырова более «пикантными» инструментами, нежели бутылки

Чеченский бизнесмен (владелец крупного рынка в Ойсхаре) Саид Чубаев в своем видеообращении пригрозил пыткой бутылкой людям, которые обратились к Кадырову с критикой после публикации ролика с «самонаказанием» модератора оппозиционного чата.

Владелец рынка комментирует ролик с модератором оппозиционного канала 1ADAT Салманом Тепсуркаевым, который снял видео с извинениями за критику Кадырова, а затем в буквальном смысле сел на бутылку.

Коллеги мужчины предположили, что его похитили чеченские силовики и заставили снять это видео.

В Чечне ролик с Тепсуркаевым вызвал негативную реакцию многих местных жителей. Владелец рынка обращается именно к ним, сообщает «КП».

«Тем, кто и дальше продолжает заниматься этими оскорблениями я скажу одно: есть вещи более пикантные, чем бутылки. Держите свои рты на замке», — предупредил владелец ранка.

Некоторые комментаторы отметили, что за оскорбления отвечают в суде.

8 сентября модератор чата канала 1ADAT Салман Тепсуркаев, где часто критикуют главу ЧР Рамзана Кадырова, подверг себя насилию бутылкой на камеру, пишет polit.ru. Администраторы 1ADAT считают, что мужчину из видео могли похитить чеченские силовики.