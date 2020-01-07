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Жизнь

Чеченского блогера раскритиковали за разбрасывание денег возле ТЦ в Волгограде

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, вызвало неодобрение со стороны руководства Чеченской республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя главы Чечни в Южном федеральном округе Руслана Гончаева.

Блогер разбрасывает деньги в Волгограде.
Блогер разбрасывает деньги в Волгограде.
кадр из видео.

Блогер, известный под псевдонимом Альфредо Аудиторе, разбросал 200 тыс. рублей рядом с торговым центром в Волгограде.

Молодой человек является сыном общественного помощника руководителя представительства Чеченской республики в Волгоградской области, рассказал Гончаев.

Он также подчеркнул, что не одобряет данную акцию, так как она не соответствует «российским традициям».

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

При этом отец блогера Тамерлан Носаев заявил, что его сын осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.

По его словам, молодой человек работает в московской компании, которая активно сотрудничает с блогосферой.

«Фирма выделила деньги <…> чтобы они смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по пятьсот рублей и тысяче рублей», — объяснил Носаев.

Он также подчеркнул, что не является государственным служащим, а работает на общественных началах.

В волгоградской полиции сообщили, что нарушения общественного порядка не было.

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