Чего хочет женщина? Особенно 8 марта

Итак, чего же хочет женщина особенно в Международный женский день? Любви, заботы и еще кое-чего.
Уже с самого утра 8 марта женщина желает ощущать себя венцом мироздания. Не отказывайте ей в этом капризе. Принесите ей кофе или другой любимый ею напиток в постель. Пусть сразу после пробуждения поймет, как она для вас важна и дорога.
Куда же без подарочка. Тем более 8 марта! Быстро «пробежимся» по основным позициям самых любимых презентов.
- Цветы — само собой разумеющееся. Без них вообще к женщинам не ходят. А уж тем более в праздник.
- Романтический ужин в ресторане — типичное, но очень желанное развлечение для милых дам в праздник 8 марта.
- Парфюм — приятный и ароматный подарок, который будет беспроигрышным вариантом в 99,9% случаев.
- Драгоценности. Лучшие друзья девушек — это бриллианты.
- Необычный поступок. Конечно, надписью на асфальте под ее окном «Лена, я тебя люблю!» никого не удивишь. Но девушки и женщины всея Руси тайком продолжают мечтать о ней. Не хотите пачкать руки в краске, совершите другой поступок и назовите его ее именем.
Возьмите 8 марта все домашние хлопоты на свои крепкие мужские плечи. Приготовьте вкусный, по возможности, обед, уберитесь в доме, создайте иллюзию домовитого и заботливого хозяйственника. Освободите ее от бытовой рутины, позвольте ей почувствовать себя женщиной, а не посудомойкой.
Ну и, освободив любимую от домашних хлопот, позвольте ей насладиться своим положением — говорите ей комплименты, проявляйте всемерную заботу. Дайте ей возможность посвятить время себе любимой, съездить в салон красоты, встретиться с подругами и, конечно же, «оторваться» на шопинге!
Такой поступок оценит каждая женщина. К тому же в ТРЦ «Пионер» помимо потрясающего шопинга всех женщин 8 марта с 15.00 до 18.00 ждёт веселая и вкусная праздничная программа, конкурсы, подарки и обязательно каждой достанется приятный сюрприз!
А вообще, продумывая план проведения Международного женского дня важно помнить, что в этот день женщина должна всецело ощутить вашу любовь, поддержку и внимание. Отдых и наслаждение — вот что нужно всем женщинам 8 марта.
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
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