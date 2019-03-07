Чего хочет женщина? Особенно 8 марта

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Возьмите 8 марта все домашние хлопоты на свои крепкие мужские плечи. Приготовьте вкусный, по возможности, обед, уберитесь в доме, создайте иллюзию домовитого и заботливого хозяйственника. Освободите ее от бытовой рутины, позвольте ей почувствовать себя женщиной, а не посудомойкой.

Ну и, освободив любимую от домашних хлопот, позвольте ей насладиться своим положением — говорите ей комплименты, проявляйте всемерную заботу. Дайте ей возможность посвятить время себе любимой, съездить в салон красоты, встретиться с подругами и, конечно же, «оторваться» на шопинге!

Такой поступок оценит каждая женщина. К тому же в ТРЦ «Пионер» помимо потрясающего шопинга всех женщин 8 марта с 15.00 до 18.00 ждёт веселая и вкусная праздничная программа, конкурсы, подарки и обязательно каждой достанется приятный сюрприз!