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Жизнь

Чего не стоит делать 31 января. Народные приметы на Афанасьев день

31 января отмечено в народном календаре Афанасьевым днем. Иначе он называется: «Ломонос», «Афанасий Мороз», «Афанасий». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Женщина зимой.
Женщина зимой.
СС0

Народные традиции 31 января

Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», — говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться. Существовали и другие поговорки о погоде: «В Афанасьев день — самый крень, самые морозы»; «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос»; «Не страшен мороз, когда укрыт нос».

С Афанасьевым днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным — ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями — это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.

В народе верили, что в афанасьевские морозы ведьмы летают на шабаш и там теряют голову от излишнего веселья. Возвращаясь, они стараются навредить людям. Поэтому в этот день следовало изгонять нечистую силу из жилищ. Ровно в полночь знахари начинали заговаривать печные трубы, через которые, как считалось, ведьма может залететь в дом. Простые мужики и сами гоняли нечистую — брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, колотя по стенам домов, хлевов и амбаров.

Согласно народным поверьям, судебные иски, поданные 31 января, обречены на проигрыш. Переезд на новую квартиру также нежелателен. Это событие чревато ссорами с домашними.

Если парень не успел посвататься к понравившейся девушке до 31 января, то до Масленицы свадьбу не сыграют. Торжество будет только после Пасхи. Мальчика этот день крестить нельзя, иначе есть риск навлечь на него мужское бессилие. Лучше избегать хирургических операций, только если ситуация не критическая.

Переезд. Путешествие.
Переезд. Путешествие.
СС0

Народные приметы 31 января

  • Метель и вьюга 31 января — к долгой зиме.
  • Солнце и месяц «в кругу» в Афанасьев день предвещают похолодание.
  • Если в Афанасьев день началась оттепель, лето будет плохим, а урожай картошки — небольшим.
  • Солнце, которое появилось на небе только около полудня, предвещает раннюю весну.
  • Если 31 января морозно, закат чистый, а вороны кружат высоко, холодная погода продлится еще долго.
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