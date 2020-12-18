Чего нельзя делать 18 декабря: народные приметы на Саввин день

18 декабря отмечается христианский праздник Саввин день. Другое название — Тележный день. Рассказываем, с какими традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 18 декабря

18 декабря славяне отмечали Саввин день. Преподобный Савва родился в 439 году в Палестине. Когда мальчику исполнилось 8 лет, отца по долгу службы отправили в Александрию, а он остался на попечении родного дяди. Савва стал послушником в монастыре.

По возвращению родителей он отказался покидать монастырь, и в 17 лет был подстрижен в монахи. Люди верили, что своими молитвами он мог совершать чудеса, обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.

В этот праздник было не принято ходить в гости. Люди собирались семьями дома. Женщинам работать запрещалось. Из дома старались не выходить без Боялись заблудиться и замерзнуть. Ведь в этот день становилось холоднее.

В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза — высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры.

Как гласит поверье, в этот день нельзя ругаться. Особенно тем, кто содержит лошадей. Иначе ссора плохо скажется на питомцах. Еще считается, что пара, которая посватается 18 декабря, будет жить долго в любви и согласии.

Народные приметы 18 декабря