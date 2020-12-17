Чего нельзя делать женщинам 17 декабря: народные приметы в день великомученицы Варвары

Народные традиции 17 декабря
Утром 17 декабря люди отправлялись в церковь. Молились о здоровье и благополучии святой Варваре. Люди верили, что великомученица поможет уберечься от внезапной смерти — самого страшного наказания для христиан.
Варвара Илиопольская — женская заступница. Ей молились женщины, прося помощи забеременеть. Те, у кого дети уже есть просили о здоровье для них.
В этот день обычно было много снега.
Женщины обычно оставались дома, чтобы посвятить себя рукоделию. Работать им в этот день запрещалось. Мужчины варили пиво и мед. Без необходимости люди не выходили из дома. Потому что боялись замерзнуть и заблудиться.
Также предки верили, что с Вараварьиного дня начинает ходить Дед Мороз. А день становится длиннее. Отсюда и поговорка: «Варвара — ночи урвала».
Народные приметы 17 декабря
- Если за окном мороз, то холодная погода продлится ещё долго.
- Звездное небо — к холодам, тусклое — к оттепели.
- Дым из трубы вверх идет — к морозу, стелется по земле — к потеплению.
- Красный закат — к ясной погоде.
- Облачная погода предвещает снег.
- Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.
- Если погода ясная и безоблачная, то ожидаются морозы.