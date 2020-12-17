Чего нельзя делать женщинам 17 декабря: народные приметы в день великомученицы Варвары

17 декабря православная церковь чтит память христианской великомученицы Варвары Илиопольской. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. Иначе дату называли Варвариным днем и «Варвара — ночи урвала». Подробнее о приметах 17 декабря — в нашем материале.

Народные традиции 17 декабря

Утром 17 декабря люди отправлялись в церковь. Молились о здоровье и благополучии святой Варваре. Люди верили, что великомученица поможет уберечься от внезапной смерти — самого страшного наказания для христиан.

Варвара Илиопольская — женская заступница. Ей молились женщины, прося помощи забеременеть. Те, у кого дети уже есть просили о здоровье для них.

В этот день обычно было много снега.

Женщины обычно оставались дома, чтобы посвятить себя рукоделию. Работать им в этот день запрещалось. Мужчины варили пиво и мед. Без необходимости люди не выходили из дома. Потому что боялись замерзнуть и заблудиться.

Также предки верили, что с Вараварьиного дня начинает ходить Дед Мороз. А день становится длиннее. Отсюда и поговорка: «Варвара — ночи урвала».

Зима. Снег. СС0

Народные приметы 17 декабря