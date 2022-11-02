Традиции Артемьева дня
Артемия считали защитником от разного рода заболеваний. В этот день его молили об избавлении от болезней.
В этот день продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту и делали заготовки.
Мужчины укрепляли ограды и заборы. Если забор крепкий, то и будущий год будет денежным. Ведь через дырки может утечь все богатство и благополучие.
Капуста, овощи, продукты.
СС0
Что нельзя делать 2 ноября?
- Не стоит рисковать и надеяться на удачу — задуманное дело обречено на провал.
- Нельзя вытряхивать матрасы, постельное и взбивать подушки — вместе с пылью можно вытряхнуть благополучие.
- Не рекомендуется оставлять дела незавершенными — нужно сделать все, что задумали.
- Нельзя смотреть на пролетающих птиц — благополучие в деньгах с собой унесут.
Ласточка, птица.
СС0
Приметы Артемьева дня
- На деревьях иней- следующий год будет неурожайным.
- Волки воют — скоро похолодает.
- Волки собираются в стаи — к сильным морозам.
- Волк перебежал дорогу — к счастью
- Лиственница иглы сбросила — к снегопаду.