2 ноября
﻿
Жизнь

Чего стоит остерегаться в Артемьев день — приметы и традиции

2 ноября на Руси прозвали Артемьев день. Православная церковь чтит память Артемия Антиохийского — святого великомученика. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Недвижимость. Деревянный дом.
Недвижимость. Деревянный дом.
СС0

Традиции Артемьева дня

Артемия считали защитником от разного рода заболеваний. В этот день его молили об избавлении от болезней.

В этот день продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту и делали заготовки.

Мужчины укрепляли ограды и заборы. Если забор крепкий, то и будущий год будет денежным. Ведь через дырки может утечь все богатство и благополучие.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Что нельзя делать 2 ноября?

  • Не стоит рисковать и надеяться на удачу — задуманное дело обречено на провал.
  • Нельзя вытряхивать матрасы, постельное и взбивать подушки — вместе с пылью можно вытряхнуть благополучие.
  • Не рекомендуется оставлять дела незавершенными — нужно сделать все, что задумали.
  • Нельзя смотреть на пролетающих птиц — благополучие в деньгах с собой унесут.
Ласточка, птица.
Ласточка, птица.
СС0

Приметы Артемьева дня

  • На деревьях иней- следующий год будет неурожайным.
  • Волки воют — скоро похолодает.
  • Волки собираются в стаи — к сильным морозам.
  • Волк перебежал дорогу — к счастью
  • Лиственница иглы сбросила — к снегопаду.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость