2 ноября на Руси прозвали Артемьев день. Православная церковь чтит память Артемия Антиохийского — святого великомученика. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Артемьева дня

Артемия считали защитником от разного рода заболеваний. В этот день его молили об избавлении от болезней.

В этот день продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту и делали заготовки.

Мужчины укрепляли ограды и заборы. Если забор крепкий, то и будущий год будет денежным. Ведь через дырки может утечь все богатство и благополучие.

Капуста , овощи , продукты. СС0

Что нельзя делать 2 ноября?

Не стоит рисковать и надеяться на удачу — задуманное дело обречено на провал.

Нельзя вытряхивать матрасы , постельное и взбивать подушки — вместе с пылью можно вытряхнуть благополучие.

постельное и взбивать подушки — вместе с пылью можно вытряхнуть благополучие. Не рекомендуется оставлять дела незавершенными — нужно сделать все , что задумали.

что задумали. Нельзя смотреть на пролетающих птиц — благополучие в деньгах с собой унесут.

Ласточка , птица. СС0

Приметы Артемьева дня