Чего запрещено делать 16 декабря: народные приметы на день Ивана Молчальника

16 декабря отмечается день памяти Иоанна Молчальника. По-другому его называют «Иван Безмолвный», «Безмолвник». Рассказываем, с какими приметами и обычаями связан этот день.

Народные традиции 16 декабря

Иоанн родился в Некрополе в 454 году. Когда его родители умерли, Иоанн отдал наследство нуждающимся, а на оставшиеся деньги помог построить храмы. Затем принял обет молчания и ушел в монастырь.

Утром 16 декабря было принято постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться. Осмыслить свои поступки. Также попросить о выздоровлении себя и своих близких.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от проблем, но и привлечет удачу. Люди считали: «Иван молчит, добрая молва дело растит». Некоторые верили, что нечистая сила может утащить голос.

Ночь 16 декабря ассоциировалась со смертью и потусторонним миром. Кстати, часто нечистую силу изображали в образе черной коровы.

В день Ивана Молчальника не стоит много говорить, петь и даже писать. Также нельзя конфликтовать с семьей. Иначе ссоры могут продолжаться в течение года. Еще не стоит рассказывать о себе и обещать что-либо.

Народные приметы 16 декабря