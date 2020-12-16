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Жизнь

Чего запрещено делать 16 декабря: народные приметы на день Ивана Молчальника

16 декабря отмечается день памяти Иоанна Молчальника. По-другому его называют «Иван Безмолвный», «Безмолвник». Рассказываем, с какими приметами и обычаями связан этот день.

Скульптура ангела. Тишина.
Скульптура ангела. Тишина.

Народные традиции 16 декабря

Иоанн родился в Некрополе в 454 году. Когда его родители умерли, Иоанн отдал наследство нуждающимся, а на оставшиеся деньги помог построить храмы. Затем принял обет молчания и ушел в монастырь.

Утром 16 декабря было принято постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться. Осмыслить свои поступки. Также попросить о выздоровлении себя и своих близких.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от проблем, но и привлечет удачу. Люди считали: «Иван молчит, добрая молва дело растит». Некоторые верили, что нечистая сила может утащить голос.

Ночь 16 декабря ассоциировалась со смертью и потусторонним миром. Кстати, часто нечистую силу изображали в образе черной коровы.

В день Ивана Молчальника не стоит много говорить, петь и даже писать. Также нельзя конфликтовать с семьей. Иначе ссоры могут продолжаться в течение года. Еще не стоит рассказывать о себе и обещать что-либо.

Ссора. Конфликт.
Ссора. Конфликт.
unsplash.com/

Народные приметы 16 декабря

  • Снегири чирикают под окном— жди оттепели.
  • Падают звезды— к стуже.
  • Кошка жмется к батарее— к морозу.
  • Если кошка умывается и вылизывает лапки, погода скоро станет теплой и солнечной.
  • Мало снега — следующий год будет неурожайным.
  • Дрова трещат в печке — вскоре наступят морозы.
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