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Жизнь

Человечество может лишиться бананов

К 2050 году из-за глобального потепления банановые плантации могут исчезнуть с Земли. К такому выводу пришли британские ученые, пишет «Газет.ру» со ссылкой на Nature Climate Change.

В Гондурасе - 11 бананов
В Гондурасе - 11 бананов
izismile.com

Британцы строят выводы на исследованиях влияния глобального потепления на природу 27 стран — основных экспортеров бананов. По мнению экспертов, из-за повышения мировой температуры урожаи бананов могут снижаться, а в 2050 году плоды могут и вовсе исчезнуть.

Мониторинг температуры воздуха зафиксировал, что на планете с начала XX века стало теплее на 0,74 градуса. Ожидается еще 0,6 градусов. Явление запускает множество процессов, например, таяние ледников. Его назвали глобальным потеплением. По одной из версий в нем виноват человек, деятельность которого повышает температуру окружающей среды.

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