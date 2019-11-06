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Жизнь

Человечество в опасности: эксперты предупредили о чрезвычайной климатической ситуации

Более 11 тыс. ученых из 153 стран мира, включая Россию, подписались под документом, в котором утверждается — человечеству грозит климатическая чрезвычайная ситуация.

Лес.
Лес.
СС0

Если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа, это приведет к «неописуемым страданиям», заявляют исследователи.

Наблюдения

Выводы специалистов основаны на информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений. Данные включают в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа.

Тревожные тенденции

Еще в 1979 году ученые из 50 стран на Первой всемирной климатической конференции в Женеве отметили тревожные тенденции изменения климата, которые требовали срочных действий, пишет polit.ru.

Климатические изменения ускоряются значительно стремительнее, чем ожидали многие исследователи.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

Меры по улучшению ситуации

Чтобы замедлить глобальное потепление, необходимо заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, ввести высокие «углеродные налоги», сократить выбросы нестойких загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП и улучшению материального положения, остановить массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи в пользу растительной.

Доклад опубликован в научном журнале BioScience.

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