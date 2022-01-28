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Жизнь

Человечки, домики и шины. 11 увлекательных фактов о конструкторе «LEGO»

Международный день «LEGO» отмечают 28 января. Как изготавливают знаменитый конструктор и откуда произошло его название — в подборке фактов altapress.ru.

Лего.
Лего.
СС0

1. «LEGO» основали в 1932 году. Изначально компания производила доски для глажки и деревянные игрушки. А первый патент на выпуск конструктора был получен только 28 января 1958 года.

2. Главный завод «LEGO» находится в Дании. Общая площадь фабрик и офисов корпорации, также расположенных в США, Швейцарии, Южной Корее и Бразилии, — примерно 210 тыс. кв. м.

3. За свою историю «LEGO» выпустила больше 485 млн деталей для конструктора.

4. Удивительный факт: если сделать цепочку из всех деталей «LEGO», которые продаются за день, то она обогнет Землю 10 раз.

5. А еще «LEGO» — крупнейший производитель игрушечных шин. За год в ее цехах производят больше 300 млн крошечных колесиков.

6. В мире выпущено около 4 млрд человечков «LEGO». Кстати, первого из них произвели в 1976 году.

7. По статистике, ежесекундно на Земле покупают 7 коробок «LEGO».

8. Кстати, продают знаменитый конструктор в 130 странах.

9. При изготовлении «LEGO» пластик нагревают до 200 градусов. Так получается гибкая и податливая масса, из которой делают аккуратные «кирпичики».

10. В ассортименте «LEGO» встречаются больше 3,9 тыс. разных деталей. Они окрашены в 58 цветов.

11. Название «LEGO» происходит от фразы «Leg-godt». С датского она переводится «играй хорошо».

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