Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев ушел из жизни 8 сентября в возрасте 55 лет. Редакция altapress.ru вспоминает визиты главы МЧС России на Алтай, во время которых он особо подчеркивал, что безопасность людей для него — превыше всего.

За три года работы руководителем спасательного ведомства Евгений Николаевич успел побывать с рабочими визитами и в Алтайском крае, и в Республике Алтай.

Так, в апреле 2019 года он прибыл в Горный Алтай, чтобы лично проверить готовность региона к реагированию на сезонные риски — паводок и лесные пожары.

«Прежде всего, необходимо проконтролировать готовность всех гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, проверить, все ли собственники установлены. Проверить достаточность материальных резервов. Особое внимание необходимо уделить вопросам оповещения и информирования населения, особенно в отдаленных населенных пунктах», — подчеркивал тогда глава МЧС.

Евгений Зиничев в Республике Алтай. altai-republic.ru. Евгений Зиничев в Республике Алтай. altai-republic.ru. Евгений Зиничев в Республике Алтай. altai-republic.ru.

Ознакомившись с обстановкой, министр отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.

«Мы все работаем в единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и наша работа направлена на спасение человеческих жизней», — добавил Евгений Зиничев.

В феврале 2020 года министр прибыл с рабочим визитом уже в Алтайский край.

25 февраля прошлого года глава МЧС вместе с губернатором Виктором Томенко совершил облет заснеженных территорий Бийского района, после чего провел совещание, главной темой которого стал предстоящий паводок.

Главный спасатель страны нацелил глав муниципальных образований Алтайского края на организацию своевременного информирования населения о действиях по подготовке к весеннему половодью и правилах поведения во время наводнения.

«Наша функция — обучение населения», — акцентировал внимание министр и указал, что необходимо организовать адресную помощь населению на время осложнения паводковой обстановки.

26 февраля 2020 года, проводя координационное совещание в правительстве Алтайского края, Евгений Зиничев особо почеркнул:

К сожалению, мы не можем влиять на стихийные события, остановить их, но защитить людей и минимизировать ущерб мы обязаны, в том числе превентивными мероприятиями. Человек и его жизнь — всегда на первом месте.

Водоналивные дамбы доставили в Алтайский край после визита Евгения Зиничева. altairegion22.ru. Водоналивные дамбы доставили в Алтайский край после визита Евгения Зиничева. altairegion22.ru. Водоналивные дамбы доставили в Алтайский край после визита Евгения Зиничева. altairegion22.ru.

Последняя из приведенных цитат совершенно четко характеризует Евгения Николаевича. Накануне он погиб во время учений в Норильске, где впервые спасатели тренировались в арктических условиях.

На учения прибыл кинорежиссер Александр Мельник. Его интересовали локации для нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничев находился рядом, когда Мельник сорвался со скалы в воду. Глава МЧС прыгнул за ним и, по свидетельствам очевидцев, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, но Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.

Редакция altapress.ru выражает соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева.