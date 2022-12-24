20 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове

Еще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказали помощь шести раненым.
СК возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Проверку также организовала областная прокуратура.
Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.
Ранее на Алтае в пожаре погибли два человека.
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