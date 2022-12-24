20 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове

При пожаре в частном доме престарелых погибли 20 человек, пишет РИА Новости.

Еще двое получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказали помощь шести раненым.

СК возбудил уголовные дела по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, халатность, повлекшая причинение смерти, и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Проверку также организовала областная прокуратура.

Губернатор Сергей Цивилев поручил за неделю проверить в Кемеровской области все дома престарелых — в первую очередь частные.

Ранее на Алтае в пожаре погибли два человека.