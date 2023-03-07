2500 человек приняли участие в юбилейном лыжном марафоне «Мария-Ра»

Крупнейшая торговая сеть Сибири пригласила всех любителей здорового образа жизни отметить свой День рождения на лыжне и пробежать по красивейшему зимнему лесу 30 км. Ровно столько, сколько лет исполнилось с момента открытия первого магазина сети в Барнауле. В итоге 2500 человек сделали подарок себе и «Мария-Ра» — и прошли все 30 км. Тех же, кто в этот день прошел меньше, 10 или 15 км, было еще в 3 раза больше. В общей сложности праздник посетили более 10 000 гостей.

Стартовать можно было с 9−00 и до 17−00. Каждый марафонец получал на старте значок с порядковым номером и логотипом марафона. Поучаствовать в марафоне приехали не только барнаульцы, но и жители Алтайского края, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Казахстана. Многие организации участвовали командами. Например, педагоги Новоалтайской школы № 17 привели на марафон более 20 старшеклассников.

Школьники из Новоалтайска. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Традиционно организованно выступили вузы — АГМУ и АлтГУ. Партнеры торговой сети также активно вышли на лыжню командами от своих предприятий, в частности: ТД «Черкизово», Сбер, «Союзмука», Инской хлебокомбинат, «Сладонеж», «Тополь», «Сальников», «Тейси», «Бондюэль», «Нестле». Многие из них не только помогают в проведении праздников, но и активно пропагандируют здоровый образ жизни у себя в коллективах.

На старте. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Самый массовый марафон Мария-Ра. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Погода в день марафона радовала. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». На лыжне не протолкнуться. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Вырасту и пройду свой первый марафон. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Большинство марафонцев справились с дистанцией — финишировали 2500 человек из 2550. Это был самый массовый забег в истории марафонов «Мария-Ра». Благодаря отличной погоде и подготовленной лыжне участники марафона даже без большого опыта могли в своем комфортном темпе преодолеть дистанцию. Многие прошли 30 км впервые и гордо делились своими личными рекордами на финише и в социальных сетях: «Я это сделал!», «Мои первые 30 км!», «Думала — не смогу, но смогла!». Некоторые в этот день прошли маршрут дважды и даже трижды. Студент АлтГУ Виталий Усов покорил 90 км, хотя с самого начала планировал только один круг.

Виталий Усов подарил себе и Мария-Ра в этот день 90 км. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Сотрудники компании встречали марафонцев на финише и торжественно вручали подарки: юбилейную медаль марафона, эксклюзивную новую модель лыжной шапочки, шоколадную двухсотграммовую медаль, флажок и карту на сумму 3 000 рублей на покупки в торговой сети. Партнеры компании тоже приготовили для участников марафона подарки — наборы своей продукции. «Омский бекон» подарил целый ящик вкусных мясных деликатесов и колбас первым 50 финишировавшим. Компания «Черкизово» также порадовала своей фирменной продукцией. Подарки приготовили и такие бренды, как: «Бондюэль», «Ариант», «Слобода», «Дымов», «Сладкая слобода», «Азерчай», «СибАгро», «Жаворонки», ТМ «Меридиан», «Сила», «Санта-Бремор», «Мясной стандарт».

Первый марафонец пришедший на финиш с подарками от Мария-Ра. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». 120 километров на двоих. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Медали для марафонцев. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Медали из бельгийского шоколада. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Радость на финише от пройденных километров и подарков. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Подарочный набор от Мария-Ра. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Щедрые подарки от партнеров. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Первым прошел юбилейные 30 км бизнесмен из Барнаула Георгий — на дистанцию у марафонца ушел 1 час 35 минут. Из женщин первой финишировала Марина, которая призналась, что трудится в полиции в Барнауле и хорошая физическая подготовка помогла ей легко и быстро, всего за 1 час 40 минут, пройти дистанцию. В числе первых финишировал и 15-летний школьник Глеб. Мальчик признался, что занимается биатлоном, а на лыжи встал в 3 года. Глеб вышел на дистанцию со своим дедом и дядей. «Вот такая у нас спортивная семья! А я обязательно пойду на второй круг», — рассказал школьник. Одним из самых юных марафонцев оказался 10-летний Егор, покоривший дистанцию вместе с мамой Евгенией.

В марафонах «Мария-Ра» всегда много участников, чей возраст вызывает уважение и почет. Свои 30 км прошел постоянный участник лыжных мероприятий «Мария-Ра», «ветеран» Трассы здоровья — 80-летний Михаил Михайлович Маркин. Михаил Михайлович получил не только юбилейную медаль и подарки. Он и еще семеро «ветеранов» лыжни поднялись на сцену, где руководитель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин торжественно вручил самым «заслуженным» лыжникам спортивные лыжные костюмы.

Маркин Михаил Михайлович — ветеран лыжни. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Марафонец из Солонешного. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Чествование ветеранов и активистов пропагандирующих активный образ жизни. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Лучший пример для молодежи — личный пример. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

— Теперь наши «ветераны"-пенсионеры будут на лыжне самые крутые с такой экипировкой! Ведь это самые главные пропагандисты здорового образа жизни!», — отметил Александр Федорович.

Самому старшему из них — Дмитрию Павловичу Шкурятину, исполнится в этом году 85 лет.

Также спортивные подарки получили врачи из Барнаула: главврач Городской больницы № 8 Ольга Лавриненко и заведующий травматологическим отделением БСМП-2 Александр Вайнтруб, который в этот день трижды прошел юбилейную дистанцию.

— Вот так должны делать все медики! Своим примером пропагандировать здоровый образ жизни — ведь это самый лучший, самый доступный и дешевый способ оздоровления!, — подчеркнул Александр Ракшин.

Он отметил и огромный вклад педагогов: Татьяны Евдокимовой, директора Барнаульской гимназии № 74, Павла Воронцова, заведующего кафедрой физвоспитания АГМУ, и Елены Колпаковой, старшего преподавателя кафедры физического воспитания АлтГУ. Кроме спортивных костюмов для себя, представители образовательных учреждений получили в подарок наборы экипировки для своих студентов.

Пока марафонцы покоряли дистанцию, все остальные гости праздника весело проводили время на стартовой площадке, участвуя в самых разных активностях — конкурсах, играх и эстафетах. Охотно участвовали в беспроигрышной лотерее от Danone и выигрывали вкусную молочную продукцию. Компания «Киприно» проверяла мужчин на выносливость: самые крепкие состязались в приседаниях с большой головкой сыра в вытянутых руках. Для ребятишек приготовили множество увлекательных подвижных игр. Особенно маленькие гости праздника оценили сказочное представление «Физкультура побеждает все!» и симпатичных героев в ярких костюмах — Зайчика, Мишку, Чебурашку, которые научили вредную Бабу Ягу любить спорт и здоровый образ жизни. И дети, и родители перетягивали канат, танцевали вместе со сказочными героями, отгадывали загадки и получали множество вкусных подарков. Самым ловким и спортивным ребятам, которые участвовали в эстафетах, компания «Мария-Ра» подарила наборы лыжных палочек с символикой компании.

У костровища гости рассказывали истории друг другу и участвовали в конкурсах. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». Веселые конкурсы не только для марафонцев. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра». С ростовыми куклами. Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Все это время партнеры компании угощали гостей праздника вкусными и горячими блюдами. За время праздника было съедено 10 000 блинов от cети кафе-пекарен «La Bakeria», 7 920 шоколадок и батончиков от «Белое дерево», «КУЛЬТЛАБ-ОПТ», «Славком», ООО ТД «Евразия», 5 000 порций каши от «Алтайской сказки» и 5 000 порций лапши «Чан Рамен», 4 500 жаренных на гриле шпикачек от «Омского бекона», 1500 хотдогов и 21 500 бутербродов от ТД «Черкизово», ТД «Киприно», «Барнаульский пищевик», 40 000 штук сдобы от «Томского кондитера» и «Русского хлеба», 150 кг конфет «Марсианка» от компании «Сладкий орешек», более 3000 пачек соленых палочек «Лоренц» от «Лоренц Снэк- Уолд раша».

Было выпито 25 300 стаканов чая от «Мария-Ра», «Май Фудс» и «ГринЛенд», 3500 стаканов кофе «Кофессо», 40 литров йогурта от «БМК», 450 литров напитков от «Карачинского источника», 200 литров глинтвейна от «Кахети».

Чтобы праздник состоялся, более 150 сотрудников компании «Мария-Ра» трудились в этот день на Трассе здоровья с раннего утра и до позднего вечера, создавая ни с чем не сравнимую атмосферу лыжного праздника от «Мария-Ра».

Все фото с праздника размещены на сайте Мария-Ра, где каждый участник может скачать свое фото на память. А еще многие сфотографировались на памятный магнит — стенд с фотографиями будет установлен в магазине «Мария-Ра» по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 4 (площадь «Спартака»). Можно отыскать себя и забрать магнитик на память.

Мы благодарим всех партнеров компании «Мария-Ра», которые вместе с нами создали этот праздник: сеть кафе-пекарен «La Bakeria», «Май Фудс», «Объединенная чайная компания», «Барнаульский молочный комбинат», «Карачинский источник», «Кахети», «Славком», «Белое дерево», ООО ТД «Евразия», ТД «Черкизово», «Омский бекон», «Алтайская сказка», «Доширак рус», «Киприно», «Сладкий орешек», «Континент-Сервис», ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Раша», хлебокомбинат «Алтайские закрома» «Русский хлеб», «Барнаульсикй пищевик» (ООО Алтайские колбасы), «КУЛЬТЛАБ-ОПТ», «Продснабалтай», ООО «Мороз».

Спасибо что заботитесь о своем здоровье! Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

Компания «Мария-Ра» рада всем, кто пришел в этот день на праздник и надеется, что число тех, кто активно двигается и заботится о своем здоровье будет только расти. А мы обещаем всячески этому содействовать. Спасибо, что пришли и подарили себе и своему здоровью 30 км движения! Ждем вас на Трассе здоровья — и многих вам километров!

С «Мария-Ра» от здорового питания — до здорового образа жизни!