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Жизнь

10 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 149 пациентов, умерли 10 человек, от COVID-19 — 7, передает оперштаб.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае — 34 962 человека. Выздоровели с начала пандемии 31 413 человека. Умерли 1666 человек с подтвержденным COVID-19.

По состоянию на 10 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом 1733 человека. Количество тяжелобольных — 343, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 98.

Новые случаи

  • Барнаул — 56,
  • Рубцовск — 21,
  • Рубцовский район — 10,
  • Славгород — 9,
  • Кулундинский район — 8,
  • Алейск, Бурлинский район — по 7 заболевших,
  • Тальменский район — 6,
  • Заринск, Каменский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 5 заболевших,
  • Заринский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
  • Бийск, Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Смоленский, Табунский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Баевский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский районы — по 1 заболевшему.

Ранее председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил, что коронавирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. При этом заболеваемость пойдет на спад.

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