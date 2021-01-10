10 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае — 34 962 человека. Выздоровели с начала пандемии 31 413 человека. Умерли 1666 человек с подтвержденным COVID-19.
По состоянию на 10 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом 1733 человека. Количество тяжелобольных — 343, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 98.
Новые случаи
- Барнаул — 56,
- Рубцовск — 21,
- Рубцовский район — 10,
- Славгород — 9,
- Кулундинский район — 8,
- Алейск, Бурлинский район — по 7 заболевших,
- Тальменский район — 6,
- Заринск, Каменский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 5 заболевших,
- Заринский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
- Бийск, Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
- Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Смоленский, Табунский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Баевский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский районы — по 1 заболевшему.
Ранее председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил, что коронавирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. При этом заболеваемость пойдет на спад.