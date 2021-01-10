10 человек с COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 149 пациентов, умерли 10 человек, от COVID-19 — 7, передает оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае — 34 962 человека. Выздоровели с начала пандемии 31 413 человека. Умерли 1666 человек с подтвержденным COVID-19.

По состоянию на 10 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом 1733 человека. Количество тяжелобольных — 343, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 98.

Новые случаи

Барнаул — 56,

Рубцовск — 21,

Рубцовский район — 10,

Славгород — 9,

Кулундинский район — 8,

Алейск , Бурлинский район — по 7 заболевших,

Бурлинский район — по 7 заболевших, Тальменский район — 6,

Заринск , Каменский , Ребрихинский , Топчихинский , Угловский районы — по 5 заболевших,

Каменский Ребрихинский Топчихинский Угловский районы — по 5 заболевших, Заринский , Благовещенский , Мамонтовский , Павловский , Первомайский районы — по 4 заболевших,

Благовещенский Мамонтовский Павловский Первомайский районы — по 4 заболевших, Бийск , Немецкий национальный , Поспелихинский районы — по 3 заболевших,

Немецкий национальный Поспелихинский районы — по 3 заболевших, Алтайский , Волчихинский , Локтевский , Смоленский , Табунский , Усть-Пристанский , Шипуновский районы — по 2 заболевших,

Волчихинский Локтевский Смоленский Табунский Усть-Пристанский Шипуновский районы — по 2 заболевших, Баевский , Егорьевский , Залесовский , Змеиногорский , Ключевской , Краснощековский районы — по 1 заболевшему.

Ранее председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил, что коронавирус будет постоянно мутировать и останется в нашей жизни так же, как и грипп. При этом заболеваемость пойдет на спад.