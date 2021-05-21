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Жизнь

10 человек с COVID-19 умерли за день в Алтайском крае

Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 3 144 человек. За прошедшие сутки умерло 10 человек, сообщили 21 мая в оперштабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

Подтвердилось 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента.

В больницах продолжают лечиться от коронавируса 546 человек и 162 пациента борются с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 154 человек, 64 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 51 035 человек. Выздоровело всего 46 001 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 23,
  • Бийск, Камень-на-Оби — по 7 заболевших,
  • Заринск, Благовещенский район — по 4 заболевших,
  • Родинский, Суетский, Немецкий национальный районы — по 2 заболевших,
  • Славгород, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Зональный, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский районы по — 1 заболевшему.
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