10 человек с COVID-19 умерли за день в Алтайском крае

Подтвердилось 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента.
В больницах продолжают лечиться от коронавируса 546 человек и 162 пациента борются с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 154 человек, 64 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 51 035 человек. Выздоровело всего 46 001 пациент.
Новые случаи
- Барнаул — 23,
- Бийск, Камень-на-Оби — по 7 заболевших,
- Заринск, Благовещенский район — по 4 заболевших,
- Родинский, Суетский, Немецкий национальный районы — по 2 заболевших,
- Славгород, Бийский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Зональный, Каменский, Ключевской, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский районы по — 1 заболевшему.