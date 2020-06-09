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Жизнь

Вот так расслабились! В Алтайском крае растет число смертей и заражений от COVD-19

За сутки в Алтайском крае выявили еще 68 человек с положительным тестом на COVID-19, а также зарегистрировали четыре смертельных случая. Об этом сообщили 9 июня в оперативном штабе. И это несмотря на то, что губернатор Виктор Томенко ввел первый этап снятия режима самоизоляции и иных ограничений.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Из общего числа новых случаев в Барнауле заразились 39 человек, в Тальменском районе — 10, Новоалтайске — 5, Алейском районе — 3, Бурлинском районе — 2, Благовещенском, Курьинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Родинском, Суетском, Усть-Калманском, Шипуновском районах — по одному человеку.

Из четырех смертельных случаев в двух причиной гибели стал коронавирус, другие два отнесены к «иным причинам».

За весь период наблюдения пандемии в крае скончались 30 человек с диагностированным COVID-19, все — взрослые. Из них в 17 случаях причиной стал коронавирус, 11 случаев отнесены к иным причинам смерти, два еще находятся на экспертизе.

На 9 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет в крае 2 458 человек из них 243 ребенка.

Выздоровели 1 101 человек.

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