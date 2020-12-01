+222. 12 человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за сутки

222 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки, 130 пациентов вылечились и 12 умерли, сообщили 1 декабря в оперштабе.

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 629 пациентов, из них 151 на ИВЛ.

Всего в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2461 человек и 1324 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Также 440 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении и 434 пациента с вирусной пневмонией также лечатся дома.

В резерве находится 1 570 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 351 человек. Выздоровели всего 22 712.

Умерло 1 126 человек.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

Новые случаи