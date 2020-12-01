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Жизнь

+222. 12 человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за сутки

222 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки, 130 пациентов вылечились и 12 умерли, сообщили 1 декабря в оперштабе.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 629 пациентов, из них 151 на ИВЛ.

Всего в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2461 человек и 1324 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Также 440 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении и 434 пациента с вирусной пневмонией также лечатся дома.

В резерве находится 1 570 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 351 человек. Выздоровели всего 22 712.

Умерло 1 126 человек.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Новые случаи

  • Барнаул — 66,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск -18,
  • Заринск — 13,
  • Славгород — 11,
  • Бурлинский, Павловский, Третьяковский, Угловский районы — по 7 заболевших,
  • Локтевский, Михайловский районы — по 6 заболевших,
  • Рубцовский район — 5,
  • Яровое, Благовещенский, Волчихинский район — по 4 заболевших,
  • Алейск, Змеиногорский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
  • Егорьевский, Ключевской, Краснощековский, Первомайский, Смоленский, Топчихинский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
  • Залесовский, Завьяловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы- по 1 заболевшему.
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