+222. 12 человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за сутки

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 629 пациентов, из них 151 на ИВЛ.
Всего в больницах с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2461 человек и 1324 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Также 440 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении и 434 пациента с вирусной пневмонией также лечатся дома.
В резерве находится 1 570 коечных мест.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 26 351 человек. Выздоровели всего 22 712.
Умерло 1 126 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 66,
- Бийск — 24,
- Рубцовск -18,
- Заринск — 13,
- Славгород — 11,
- Бурлинский, Павловский, Третьяковский, Угловский районы — по 7 заболевших,
- Локтевский, Михайловский районы — по 6 заболевших,
- Рубцовский район — 5,
- Яровое, Благовещенский, Волчихинский район — по 4 заболевших,
- Алейск, Змеиногорский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
- Егорьевский, Ключевской, Краснощековский, Первомайский, Смоленский, Топчихинский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
- Залесовский, Завьяловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы- по 1 заболевшему.