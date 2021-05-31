31 мая 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

17 человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за выходные

В Алтайском крае за выходные дни, 29 и 30 мая, скончалось 17 человек с диагностированным коронавирусом.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

За сутки 30 мая в крае умерло 10 человек с COVID-19, выздоровело 54 пациента, зарегистрировали 59 новых случаев, сообщили 31 мая в оперштабе. 7 пациентов, как уже сообщалось, скончались 29 мая.

По актуальным данным, в тяжелом состоянии в больницах находится 143 человек, 53 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 51 640 человек. Выздоровело всего 46 552 человека. Умерло 3 233 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 27,
  • Бийск — 8,
  • Рубцовск — 6,
  • Бийский район — 5,
  • Новоалтайск — 3,
  • Алейский район — 2,
  • Заринск, Славгород, Егорьевский, Зональный, Михайловский, Ребрихинский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость