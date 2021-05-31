17 человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за выходные

За сутки 30 мая в крае умерло 10 человек с COVID-19, выздоровело 54 пациента, зарегистрировали 59 новых случаев, сообщили 31 мая в оперштабе. 7 пациентов, как уже сообщалось, скончались 29 мая.
По актуальным данным, в тяжелом состоянии в больницах находится 143 человек, 53 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 51 640 человек. Выздоровело всего 46 552 человека. Умерло 3 233 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 27,
- Бийск — 8,
- Рубцовск — 6,
- Бийский район — 5,
- Новоалтайск — 3,
- Алейский район — 2,
- Заринск, Славгород, Егорьевский, Зональный, Михайловский, Ребрихинский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.