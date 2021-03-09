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Жизнь

39 человек с коронавирусом умерли за мартовские праздники в Алтайском крае

За прошедшие сутки 8 марта в Алтайском крае скончалось 14 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили 9 марта в оперштабе. За предыдущие два дня в регионе умерло 25 пациентов с ковидом.

Врач в больнице. Медицина.
Врач в больнице. Медицина.
CC0

Всего за прошлые сутки зарегистрировали 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 96 пациентов.

На лечении в инфекционных госпиталях с COVID-19 находятся 1 349 человек и 521 пациент с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 340 человек, из них 106 на ИВЛ.

Общее число заболевших составляет 44 681 человек. Выздоровели всего 39 951 человек.

Умерло 2 438 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 33,
  • Бийск, Рубцовск — по 14 заболевших,
  • Камень-на-Оби — 8,
  • Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
  • Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Ключевский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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