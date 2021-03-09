39 человек с коронавирусом умерли за мартовские праздники в Алтайском крае

Всего за прошлые сутки зарегистрировали 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 96 пациентов.
На лечении в инфекционных госпиталях с COVID-19 находятся 1 349 человек и 521 пациент с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 340 человек, из них 106 на ИВЛ.
Общее число заболевших составляет 44 681 человек. Выздоровели всего 39 951 человек.
Умерло 2 438 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 33,
- Бийск, Рубцовск — по 14 заболевших,
- Камень-на-Оби — 8,
- Немецкий национальный, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
- Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский районы — по 3 заболевших,
- Заринск, Ключевский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.