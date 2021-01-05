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Жизнь

15 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

209 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за последние сутки. 15 человек с COVID-19 скончались, говорится в сводке регионального оперштаба от 5 января.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 33 957 человек, в т.ч. 2 242 ребёнка. Выздоровели всего 30 392 (+168) человека. Умерло 1 605 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 926 (+9) человек; иные причины смерти — 679 (+6) человек», — также сказано в сообщении.

По состоянию на 5 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1830 человек.

Кроме этого, 1 054 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 391, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 107.

Всего на территории региона на новую коронавирусную инфекцию обследовано 964 725 человек.

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