15 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 33 957 человек, в т.ч. 2 242 ребёнка. Выздоровели всего 30 392 (+168) человека. Умерло 1 605 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 926 (+9) человек; иные причины смерти — 679 (+6) человек», — также сказано в сообщении.
По состоянию на 5 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1830 человек.
Кроме этого, 1 054 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 391, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 107.
Всего на территории региона на новую коронавирусную инфекцию обследовано 964 725 человек.