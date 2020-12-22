Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -14°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

214 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 230 пациентов, умерло 15 человек, сообщили 22 декабря в оперативном штабе.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находятся 475 человек, из них 139 подключены к аппаратам ИВЛ.

2 229 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1128 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

127 человек без симптомов находятся на амбулаторном наблюдении и лечении и 696 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 979 человек. Выздоровели всего 27 250 человек. Умерло 1 413 человек.

В резервном фонде 1 166 коечных мест.

Новые случаи

  • Барнаул — 61,
  • Бийск — 19,
  • Рубцовск — 17,
  • Славгород — 8,
  • Заринск, Локтевский район — по 5 заболевших,
  • Белокуриха, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Алейск, Благовещенский, Завьяловский, Калманский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 2 человека,
  • Баевский, Бийский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Смоленский, Советский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 человеку.

Всего на новую коронавирусную инфекцию в крае обследовали 922 518 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость