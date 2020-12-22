15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

В тяжелом состоянии находятся 475 человек, из них 139 подключены к аппаратам ИВЛ.
2 229 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1128 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
127 человек без симптомов находятся на амбулаторном наблюдении и лечении и 696 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 979 человек. Выздоровели всего 27 250 человек. Умерло 1 413 человек.
В резервном фонде 1 166 коечных мест.
Новые случаи
- Барнаул — 61,
- Бийск — 19,
- Рубцовск — 17,
- Славгород — 8,
- Заринск, Локтевский район — по 5 заболевших,
- Белокуриха, Михайловский, Павловский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Алейск, Благовещенский, Завьяловский, Калманский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 2 человека,
- Баевский, Бийский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Смоленский, Советский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 человеку.
Всего на новую коронавирусную инфекцию в крае обследовали 922 518 человек.