15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за день

214 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 230 пациентов, умерло 15 человек, сообщили 22 декабря в оперативном штабе.

В тяжелом состоянии находятся 475 человек, из них 139 подключены к аппаратам ИВЛ.

2 229 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1128 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

127 человек без симптомов находятся на амбулаторном наблюдении и лечении и 696 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 30 979 человек. Выздоровели всего 27 250 человек. Умерло 1 413 человек.

В резервном фонде 1 166 коечных мест.

Новые случаи

Барнаул — 61,

Бийск — 19,

Рубцовск — 17,

Славгород — 8,

Заринск , Локтевский район — по 5 заболевших,

Локтевский район — по 5 заболевших, Белокуриха , Михайловский , Павловский , Ребрихинский , Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Михайловский Павловский Ребрихинский Шипуновский районы — по 4 заболевших, Алейск , Благовещенский , Завьяловский , Калманский , Первомайский , Поспелихинский , Родинский районы — по 3 заболевших,

Благовещенский Завьяловский Калманский Первомайский Поспелихинский Родинский районы — по 3 заболевших, Новоалтайск , Алейский , Волчихинский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Ключевский , Косихинский , Кулундинский , Кытмановский , Мамонтовский , Новичихинский , Петропавловский , Романовский , Рубцовский , Тальменский , Тогульский , Третьяковский , Тюменцевский , Усть-Пристанский , Целинный районы — по 2 человека,

Алейский Волчихинский Заринский Змеиногорский Зональный Ключевский Косихинский Кулундинский Кытмановский Мамонтовский Новичихинский Петропавловский Романовский Рубцовский Тальменский Тогульский Третьяковский Тюменцевский Усть-Пристанский Целинный районы — по 2 человека, Баевский , Бийский , Бурлинский , Залесовский , Каменский , Курьинский , Немецкий национальный , Смоленский , Советский , Табунский , Топчихинский , Троицкий , Угловский , Усть-Калманский , Чарышский , Шелаболихинский районы — по 1 человеку.

Всего на новую коронавирусную инфекцию в крае обследовали 922 518 человек.