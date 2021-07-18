15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 48 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19−15», — говорится в сообщении.
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 58 556 человек, в том числе 3 940 детей. Выздоровели 47 934 человек.
Общее количество умерших людей с ковидом в регионе составило 3 694 человека
По состоянию на 18 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3287 человек.
Количество тяжелобольных составляет 690, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 208 пациентов.
Что касается вопросов вакцинации в Алтайском крае, то по состоянию на 18 июля в регионе прививается 434 972 человека, в том числе: 126 730 человек получили первую прививку; 308 242 человека полностью привиты (получили две прививки).