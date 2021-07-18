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15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

268 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 15 человек скончались, следует из сводки регионального оперштаба за 18 июля.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 48 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19−15», — говорится в сообщении.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 58 556 человек, в том числе 3 940 детей. Выздоровели 47 934 человек.

Общее количество умерших людей с ковидом в регионе составило 3 694 человека

По состоянию на 18 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3287 человек.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Количество тяжелобольных составляет 690, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 208 пациентов.

Что касается вопросов вакцинации в Алтайском крае, то по состоянию на 18 июля в регионе прививается 434 972 человека, в том числе: 126 730 человек получили первую прививку; 308 242 человека полностью привиты (получили две прививки).

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