26 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 248 случаев заражения коронавирсуом. Закрыли больничные 206 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 31 августа в оперштабе.

Число больных в тяжелом состоянии, по последним данным, составляет 586 человек. Из них 224 на аппаратах ИВЛ.

Всего с коронавирусом в госпиталях находятся 2 669 пациентов и 363 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших достигло 70 427 человек. Выздоровели всего 53 422 человека, умерло 4 699 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 73,

Рубцовск — 17,

Бийск — 16,

Алейский , Первомайский , Третьяковский районы — по 7 заболевших,

Первомайский Третьяковский районы — по 7 заболевших, Славгород , Рубцовский район — по 6 заболевших,

Рубцовский район — по 6 заболевших, Белокуриха , Завьяловский , Змеиногорский , Павловский , Ребрихинский районы — по 5 заболевших,

Завьяловский Змеиногорский Павловский Ребрихинский районы — по 5 заболевших, Благовещенский , Волчихинский , Калманский , Краснощековский , Кулундинский , Поспелихинский , Тальменский , Усть-Калманский район — по 4 заболевших,

Волчихинский Калманский Краснощековский Кулундинский Поспелихинский Тальменский Усть-Калманский район — по 4 заболевших, Егорьевский , Залесовский , Косихинский , Курьинский , Новичихинский , Смоленский , Табунский , Тюменцевский , Угловский район — по 3 заболевших,

Залесовский Косихинский Курьинский Новичихинский Смоленский Табунский Тюменцевский Угловский район — по 3 заболевших, Заринск , Бурлинский , Зональный , Ключевской , Локтевский , Немецкий национальный , Петропавловский , Целинный , Шелаболихинский , Шипуновский районы — по 2 заболевших,

Бурлинский Зональный Ключевской Локтевский Немецкий национальный Петропавловский Целинный Шелаболихинский Шипуновский районы — по 2 заболевших, Ельцовский , Мамонтовский , Михайловский , Солтонский , Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Против COVID-19 в крае прививается 625 926 человек, в том числе 123 494 человека получили первую прививку и 500 862 уже полностью вакцинировались. 1 570 человек вакцинировались повторно.