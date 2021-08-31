26 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за сутки

Число больных в тяжелом состоянии, по последним данным, составляет 586 человек. Из них 224 на аппаратах ИВЛ.
Всего с коронавирусом в госпиталях находятся 2 669 пациентов и 363 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших достигло 70 427 человек. Выздоровели всего 53 422 человека, умерло 4 699 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 73,
- Рубцовск — 17,
- Бийск — 16,
- Алейский, Первомайский, Третьяковский районы — по 7 заболевших,
- Славгород, Рубцовский район — по 6 заболевших,
- Белокуриха, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
- Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Калманский район — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Залесовский, Косихинский, Курьинский, Новичихинский, Смоленский, Табунский, Тюменцевский, Угловский район — по 3 заболевших,
- Заринск, Бурлинский, Зональный, Ключевской, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Ельцовский, Мамонтовский, Михайловский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
Против COVID-19 в крае прививается 625 926 человек, в том числе 123 494 человека получили первую прививку и 500 862 уже полностью вакцинировались. 1 570 человек вакцинировались повторно.