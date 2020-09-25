80 человек с коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

Из числа новых случаев в Барнауле — 35, в Рубцовске — 10, в Заринске — 7, в Яровом — 5. Новоалтайск, Славгород, Ключевской, Первомайский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших, Алейск, Бийск, Камень-на-Оби, Бийский, Благовещенский, Заринский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский районы — по 1 заболевших.
Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ — 157 и 63 пациента соответственно.
Общее число заболевших составляет 13 378 человек, всего выздоровело 11 991 (за прошедшие сутки +157 пациентов).
За весь период скончалось 459 человек.