14 человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Алтайском крае за день

Число тяжелых больных впервые за долгое время опустилось ниже 500. По последним данным, в тяжелом состоянии в госпиталях находятся 494 человека, 134 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего в госпиталях от коронавируса проходят лечение 2 139 человек, 1 229 пациентов с вирусной пневмонией, 126 без симптомов лечатся дома и 459 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.
1255 коечных мест свободны.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 463 человека. Выздоровели всего 25 928 человек. Умерло 1 315 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 63,
- Бийск — 19,
- Рубцовск — 17,
- Заринск — 11,
- Славгород — 8,
- Новоалтайск — 7,
- Шипуновский район — 6,
- Яровое, Благовещенский и Локтевский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Первомайский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
- Заринский, Калманский, Каменский, Суетский район — по 3 заболевших,
- Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Панкрушихинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.