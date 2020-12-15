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Жизнь

14 человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Алтайском крае за день

218 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Общее число заболевших близится к 30 тыс. человек. За день выздоровело 367 пациентов, умерло 14 человек, сообщили 15 декабря в оперштабе.

Доктор. Медицина.
Доктор. Медицина.
unsplash.com.

Число тяжелых больных впервые за долгое время опустилось ниже 500. По последним данным, в тяжелом состоянии в госпиталях находятся 494 человека, 134 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в госпиталях от коронавируса проходят лечение 2 139 человек, 1 229 пациентов с вирусной пневмонией, 126 без симптомов лечатся дома и 459 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.

1255 коечных мест свободны.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 463 человека. Выздоровели всего 25 928 человек. Умерло 1 315 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 63,
  • Бийск — 19,
  • Рубцовск — 17,
  • Заринск — 11,
  • Славгород — 8,
  • Новоалтайск — 7,
  • Шипуновский район — 6,
  • Яровое, Благовещенский и Локтевский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Первомайский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
  • Заринский, Калманский, Каменский, Суетский район — по 3 заболевших,
  • Алейский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Панкрушихинский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
  • Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Краснощековский, Михайловский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский район — по 1 заболевшему.
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