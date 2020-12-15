14 человек с подтвержденным коронавирусом умерли в Алтайском крае за день

218 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Общее число заболевших близится к 30 тыс. человек. За день выздоровело 367 пациентов, умерло 14 человек, сообщили 15 декабря в оперштабе.

Число тяжелых больных впервые за долгое время опустилось ниже 500. По последним данным, в тяжелом состоянии в госпиталях находятся 494 человека, 134 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в госпиталях от коронавируса проходят лечение 2 139 человек, 1 229 пациентов с вирусной пневмонией, 126 без симптомов лечатся дома и 459 пациентов долечивают дома вирусную пневмонию.

1255 коечных мест свободны.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 463 человека. Выздоровели всего 25 928 человек. Умерло 1 315 пациентов.

Новые случаи