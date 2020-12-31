12 человек с подтвержденным ковидом скончалось на Алтае за сутки

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 213 новых случаев заболевания COVID-19. 370 пациентов выписали. 12 человек скончалось, сообщили 31 декабря в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

В госпиталях продолжают лечение 1 782 пациента с коронавирусом и 1 061 пациент с вирусной пневмонией. 383 человека находятся в тяжелом состоянии, 109 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем наблюдении 32 человека (у них нет симптомов) и 828 пациентов долечивают дома пневмонию.

В резервном коечном фонде свободными остаются 1,5 тыс. мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 32 912 человек. Выздоровели всего 29 477 пациентов. Умерло 1 539 человек.

Новые случаи

Барнаул — 62,

Рубцовск — 18,

Бийск — 17,

Новичихинский район — 8,

Рубцовский район — 7,

Локтевский район — 6,

Яровое , Благовещенский , Мамонтовский районы — по 5 заболевших,

Благовещенский Мамонтовский районы — по 5 заболевших, Алейск , Заринск , Кулундинский район — по 4 заболевших,

Заринск Кулундинский район — по 4 заболевших, Славгород , Баевский , Быстроистокский , Волчихинский , Егорьевский , Табунский , Тальменский , Тогульский районы — по 3 заболевших,

Баевский Быстроистокский Волчихинский Егорьевский Табунский Тальменский Тогульский районы — по 3 заболевших, Алейский , Калманский , Каменский , Краснощековский , Немецкий национальный , Первомайский , Поспелихинский , Ребрихинский , Родинский , Романовский , Топчихинский , Третьяковский , Троицкий , Тюменцевский , Целинный , Чарышский , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Калманский Каменский Краснощековский Немецкий национальный Первомайский Поспелихинский Ребрихинский Родинский Романовский Топчихинский Третьяковский Троицкий Тюменцевский Целинный Чарышский Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Белокуриха , Новоалтайск , Залесовский , Заринский , Змеиногорский , Ключевский , Курьинский , Кытмановский , Усть — Калманский , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 955 629 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 2830 за минувшие сутки.