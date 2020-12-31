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Жизнь

12 человек с подтвержденным ковидом скончалось на Алтае за сутки

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 213 новых случаев заболевания COVID-19. 370 пациентов выписали. 12 человек скончалось, сообщили 31 декабря в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В госпиталях продолжают лечение 1 782 пациента с коронавирусом и 1 061 пациент с вирусной пневмонией. 383 человека находятся в тяжелом состоянии, 109 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

На домашнем наблюдении 32 человека (у них нет симптомов) и 828 пациентов долечивают дома пневмонию.

В резервном коечном фонде свободными остаются 1,5 тыс. мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 32 912 человек. Выздоровели всего 29 477 пациентов. Умерло 1 539 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Рубцовск — 18,
  • Бийск — 17,
  • Новичихинский район — 8,
  • Рубцовский район — 7,
  • Локтевский район — 6,
  • Яровое, Благовещенский, Мамонтовский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Кулундинский район — по 4 заболевших,
  • Славгород, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Табунский, Тальменский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Новоалтайск, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Ключевский, Курьинский, Кытмановский, Усть — Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 955 629 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 2830 за минувшие сутки.

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