12 человек с подтвержденным ковидом скончалось на Алтае за сутки

В госпиталях продолжают лечение 1 782 пациента с коронавирусом и 1 061 пациент с вирусной пневмонией. 383 человека находятся в тяжелом состоянии, 109 из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.
На домашнем наблюдении 32 человека (у них нет симптомов) и 828 пациентов долечивают дома пневмонию.
В резервном коечном фонде свободными остаются 1,5 тыс. мест.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 32 912 человек. Выздоровели всего 29 477 пациентов. Умерло 1 539 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Рубцовск — 18,
- Бийск — 17,
- Новичихинский район — 8,
- Рубцовский район — 7,
- Локтевский район — 6,
- Яровое, Благовещенский, Мамонтовский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Заринск, Кулундинский район — по 4 заболевших,
- Славгород, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Табунский, Тальменский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Новоалтайск, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Ключевский, Курьинский, Кытмановский, Усть — Калманский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 955 629 человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 2830 за минувшие сутки.