10 человек скончалось от коронавируса за день в Алтайском крае

Число выявленных за день случаев ковида в Алтайском крае снизилось до 87, но количество летальных исходов остается на высоком уровне. За сутки умерло 10 человек, во всех случаях причиной стал коронавирус. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе.