10 человек скончалось от коронавируса за день в Алтайском крае

945 человек продолжают лечение в ковидных госпиталях с коронавирусом, еще 300 пациентов лечат от вирусной пневмонии.
В реанимациях находятся 224 человека, из них 95 на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 47 873 человека. Выздоровели всего 42 952 (+97 за сутки) человек. Умерло 2 779 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 25,
- Бийск — 11,
- Рубцовск — 9,
- Павловский район — 6,
- Новоалтайск, Локтевский район — по 5 заболевших,
- Славгород, Каменский, Кулундинский, Табунский районы — по 3 заболевших,
- Калманский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.