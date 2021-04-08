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Жизнь

10 человек скончалось от коронавируса за день в Алтайском крае

Число выявленных за день случаев ковида в Алтайском крае снизилось до 87, но количество летальных исходов остается на высоком уровне. За сутки умерло 10 человек, во всех случаях причиной стал коронавирус. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

945 человек продолжают лечение в ковидных госпиталях с коронавирусом, еще 300 пациентов лечат от вирусной пневмонии.

В реанимациях находятся 224 человека, из них 95 на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 47 873 человека. Выздоровели всего 42 952 (+97 за сутки) человек. Умерло 2 779 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 25,
  • Бийск — 11,
  • Рубцовск — 9,
  • Павловский район — 6,
  • Новоалтайск, Локтевский район — по 5 заболевших,
  • Славгород, Каменский, Кулундинский, Табунский районы — по 3 заболевших,
  • Калманский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Бийский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
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