10 человек скончалось от ковида за день в Алтайском крае

В больницах продолжают лечение от коронавирусной инфекции 624 человека, 183 пациента лечатся от вирусной пневмонии.
В тяжелом состоянии находятся 152 пациента, 66 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 50 593 человека, 45 552 выздоровело. Умерло 3 080 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 21,
- Бийск — 8,
- Рубцовск — 4,
- Родинский район — 3,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Табунский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Суетский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.