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Жизнь

10 человек скончалось от ковида за день в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 66 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 69 пациентов, умерло 10 человек, во всех случаях от COVID-19, сообщили 14 мая в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
CC0

В больницах продолжают лечение от коронавирусной инфекции 624 человека, 183 пациента лечатся от вирусной пневмонии.

В тяжелом состоянии находятся 152 пациента, 66 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 50 593 человека, 45 552 выздоровело. Умерло 3 080 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 21,
  • Бийск — 8,
  • Рубцовск — 4,
  • Родинский район — 3,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Суетский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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