26 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтайского края за 24 часа

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 273 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 187 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 17 августа в оперштабе.

791 человек находится в тяжелом состоянии, 210 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 825 человек с подтвержденным коронавирусом и 470 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае достигло 66 774 человек. Выздоровели всего 51 228 человек, умерло 4 359 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 80,

Бийск — 27,

Заринск — 13,

Бийский район — 12,

Рубцовск — 11,

Ребрихинский — 9,

Локтевский — 8,

Мамонтовский — 7,

Алейск , Волчихинский , Змеиногорский район — по 6 заболевших,

Волчихинский Змеиногорский район — по 6 заболевших, Новоалтайск , Шелаболихинский район — по 5 заболевших,

Шелаболихинский район — по 5 заболевших, Завьяловский , Первомайский , Солтонский , Угловский районы — по 4 заболевших,

Первомайский Солтонский Угловский районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби , Ельцовский , Заринский , Зональный , Калманский , Михайловский , Романовский , Тальменский , Топчихинский , Третьяковский районы — по 3 заболевших,

Ельцовский Заринский Зональный Калманский Михайловский Романовский Тальменский Топчихинский Третьяковский районы — по 3 заболевших, Алейский , Баевский , Егорьевский , Каменский , Крутихинский , Новичихинский , Панкрушихинский , Родинский , Троицкий , Тюменцевский , Усть-Калманский , Целинный , Шипуновский районы — по 2 заболевших,

Баевский Егорьевский Каменский Крутихинский Новичихинский Панкрушихинский Родинский Троицкий Тюменцевский Усть-Калманский Целинный Шипуновский районы — по 2 заболевших, Ключевский , Косихинский , Красногорский , Краснощековский , Курьинский , Кытмановский районы- по 1 заболевшему.

На утро 17 августа в регионе прививается 563 358 человек, в том числе: 122 564 человека получили первую прививку и 439 999 человек полностью привились. 795 человек ревакцинировались.