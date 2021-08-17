26 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтайского края за 24 часа

791 человек находится в тяжелом состоянии, 210 из них подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях 2 825 человек с подтвержденным коронавирусом и 470 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае достигло 66 774 человек. Выздоровели всего 51 228 человек, умерло 4 359 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 80,
- Бийск — 27,
- Заринск — 13,
- Бийский район — 12,
- Рубцовск — 11,
- Ребрихинский — 9,
- Локтевский — 8,
- Мамонтовский — 7,
- Алейск, Волчихинский, Змеиногорский район — по 6 заболевших,
- Новоалтайск, Шелаболихинский район — по 5 заболевших,
- Завьяловский, Первомайский, Солтонский, Угловский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский районы- по 1 заболевшему.
На утро 17 августа в регионе прививается 563 358 человек, в том числе: 122 564 человека получили первую прививку и 439 999 человек полностью привились. 795 человек ревакцинировались.