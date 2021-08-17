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Жизнь

26 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтайского края за 24 часа

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 273 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 187 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 17 августа в оперштабе.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

791 человек находится в тяжелом состоянии, 210 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 825 человек с подтвержденным коронавирусом и 470 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число заболевших с начала пандемии в Алтайском крае достигло 66 774 человек. Выздоровели всего 51 228 человек, умерло 4 359 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 80,
  • Бийск — 27,
  • Заринск — 13,
  • Бийский район — 12,
  • Рубцовск — 11,
  • Ребрихинский — 9,
  • Локтевский — 8,
  • Мамонтовский — 7,
  • Алейск, Волчихинский, Змеиногорский район — по 6 заболевших,
  • Новоалтайск, Шелаболихинский район — по 5 заболевших,
  • Завьяловский, Первомайский, Солтонский, Угловский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 3 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский районы- по 1 заболевшему.

На утро 17 августа в регионе прививается 563 358 человек, в том числе: 122 564 человека получили первую прививку и 439 999 человек полностью привились. 795 человек ревакцинировались.

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