Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -13°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

14 человек скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае за сутки. Скончалось 14 человек, сообщили 13 января в оперативном штабе региона.

Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

По последним данным, на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 740 человек. 345 пациентов в тяжелом состоянии, 102 их них на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 35 556 человек. Выздоровели всего 31 950 (+180) человек. Умерло 1 703 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 56,
  • Бийск, Рубцовск — по 18 заболевших,
  • Яровое, Первомайский район — по 7 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Кулундинский, Тальменский районы — по 6 заболевших,
  • Косихинский, Новичихинский, Павловский районы — по 5 заболевших,
  • Зональный, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Калманский, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Тогульский, Троицкий, Угловский районы — по 3 заболевших,
  • Егорьевский, Краснощековский, Курьинский, Панкрушихинский, Рубцовский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Заринск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Локтевский, Солонешенский, Тюменцовский, Усть-Пристаньский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость