14 человек скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

По последним данным, на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 740 человек. 345 пациентов в тяжелом состоянии, 102 их них на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 35 556 человек. Выздоровели всего 31 950 (+180) человек. Умерло 1 703 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 56,
- Бийск, Рубцовск — по 18 заболевших,
- Яровое, Первомайский район — по 7 заболевших,
- Славгород, Благовещенский, Кулундинский, Тальменский районы — по 6 заболевших,
- Косихинский, Новичихинский, Павловский районы — по 5 заболевших,
- Зональный, Топчихинский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Калманский, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Тогульский, Троицкий, Угловский районы — по 3 заболевших,
- Егорьевский, Краснощековский, Курьинский, Панкрушихинский, Рубцовский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Заринск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Локтевский, Солонешенский, Тюменцовский, Усть-Пристаньский районы — по 1 заболевшему.