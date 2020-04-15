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Жизнь

29 человек смертельно отравились алкоголем в Алтайском крае за три месяца

За первые три месяца 2020 года в Алтайском крае 29 человек скончались из-за острого алкогольного отравления, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0.

Всего за первый квартал года зафиксировали 342 случая острого алкогольного отравления. Сведения о них передают в правительство Алтайского края, полицию и администрацию Барнаула для проведения профилактических мероприятий.

Специалисты Роспотребнадзора за три месяца проверили 86 точек розничной продажи алкогольной продукции, на которых проинспектировали 960,5 дкл. алкоголя.

В лаборатории исследовали 143 пробы, из которых одна не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

«По итогам надзорных мероприятий вынесено 44 постановления о наложении штрафов на общую сумму 618 700 руб. С реализации снято 45 партий алкогольной продукции объемом 43,47 дкл., в т.ч. 1 партия импортной алкогольной продукции объемом 0,35 дкл», — говорится в сообщении ведомства.

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