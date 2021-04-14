12 человек стали жертвами коронавируса за день в Алтайском крае

Всего в больницах находится 879 человек с коронавирусом и 324 с вирусной пневмонией.
201 человек в тяжелом состоянии, 87 пациентов на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае насчитывает 48 374 человека. Выздоровели всего 43 382 пациента.
Не справились с болезнью 2 849 человек (в 1 963 случаях причиной смерти признали коронавирус).
Новые случаи
- Барнаул — 24, Бийск — 13, Рубцовск — 8,
- Алейск, Петропавловский район — по 4 заболевших,
- Яровое, Бийский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Кулундинский, Ребрихинский, Советский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Славгород, Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.