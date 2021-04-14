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Жизнь

12 человек стали жертвами коронавируса за день в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили еще 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 102 пациента, умерло 12 человек, во всех случая причиной смерти стал COVID-19, сообщили 14 апреля в оперштабе.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Всего в больницах находится 879 человек с коронавирусом и 324 с вирусной пневмонией.

201 человек в тяжелом состоянии, 87 пациентов на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае насчитывает 48 374 человека. Выздоровели всего 43 382 пациента.

Не справились с болезнью 2 849 человек (в 1 963 случаях причиной смерти признали коронавирус).

Новые случаи

  • Барнаул — 24, Бийск — 13, Рубцовск — 8,
  • Алейск, Петропавловский район — по 4 заболевших,
  • Яровое, Бийский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Кулундинский, Ребрихинский, Советский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Славгород, Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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