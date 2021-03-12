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Жизнь

11 человек умерли от COVID-19 за день в Алтайском крае

119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 65 пациентов, умерло 12 человек (из них 11 от COVID-19), сообщили 12 марта в оперштабе.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

В тяжелом состоянии в госпиталях продолжают находиться 330 пациентов, 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в больницах с подтвержденным коронавирусом 1 382 человека и 498 с вирусной пневмонией.

В резерве краевой минздрав держит 486 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 45 045 человек. Выздоровели всего 40 225, умерло 2 473 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 30,
  • Рубцовск — 8,
  • Бийск — 7,
  • Поспелихинский район — 6,
  • Камень-на-Оби — 5,
  • Ребрихинский, Солтонский район — по 4 заболевших,
  • Славгород, Родинский район — по 3 заболевших,
  • Заринск, Новоалтайск, Бийский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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