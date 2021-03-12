11 человек умерли от COVID-19 за день в Алтайском крае

В тяжелом состоянии в госпиталях продолжают находиться 330 пациентов, 109 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в больницах с подтвержденным коронавирусом 1 382 человека и 498 с вирусной пневмонией.
В резерве краевой минздрав держит 486 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 45 045 человек. Выздоровели всего 40 225, умерло 2 473 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 30,
- Рубцовск — 8,
- Бийск — 7,
- Поспелихинский район — 6,
- Камень-на-Оби — 5,
- Ребрихинский, Солтонский район — по 4 заболевших,
- Славгород, Родинский район — по 3 заболевших,
- Заринск, Новоалтайск, Бийский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.