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Жизнь

11 человек умерли от коронавируса за 24 часа в Алтайском крае

Еще 11 жителей Алтайского края не справились с коронавирусной инфекцией. Общее число умерших с начала пандемии в крае составляет 3 119 человек, сообщили 18 мая в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

За прошедшие сутки зарегистрировали 65 новых случаев заболевания, выздоровело 82 пациента. Из 11 летальных случаев во всех причиной смерти стал COVID-19.

В больницах продолжают лечение 578 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 176 пациентов с вирусной пневмонией.

160 больных в тяжелом состоянии, 63 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае достигло 50 842 человек. Выздоровело всего 45 808 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 20,
  • Бийск — 14,
  • Яровое — 5,
  • Ключевской район — 4,
  • Рубцовский район — 3,
  • Камень-на-Оби, Смоленский район — по 2 заболевших,
  • Славгород, Рубцовск, Бийский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы -по 1 заболевшему.
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