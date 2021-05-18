11 человек умерли от коронавируса за 24 часа в Алтайском крае

За прошедшие сутки зарегистрировали 65 новых случаев заболевания, выздоровело 82 пациента. Из 11 летальных случаев во всех причиной смерти стал COVID-19.
В больницах продолжают лечение 578 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 176 пациентов с вирусной пневмонией.
160 больных в тяжелом состоянии, 63 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае достигло 50 842 человек. Выздоровело всего 45 808 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 20,
- Бийск — 14,
- Яровое — 5,
- Ключевской район — 4,
- Рубцовский район — 3,
- Камень-на-Оби, Смоленский район — по 2 заболевших,
- Славгород, Рубцовск, Бийский, Волчихинский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Солтонский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Чарышский, Шипуновский районы -по 1 заболевшему.