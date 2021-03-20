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Жизнь

11 человек умерли за день от коронавируса в Алтайском крае

113 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 84 пациента, умерло 11 человек, во всех случаях причиной смерти стал коронавирус, сообщили 20 марта в оперативном штабе.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Число больных в тяжелом состоянии достигло 300 человек, 95 из них находятся на ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 322 человека и 390 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае к 20 марта составило 45 968 человек.

Выздоровели всего 41 065 человек. Умерло 2 568 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 27,
  • Родинский район — 8,
  • Бийск, Павловский район — по 7 заболевших,
  • Славгород, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Мамоновский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Смоленский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
  • Заринск, Бийский, Егорьевский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Благовещенский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Курьинский, Кытмановский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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