11 человек умерли за день от коронавируса в Алтайском крае

Число больных в тяжелом состоянии достигло 300 человек, 95 из них находятся на ИВЛ.
Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 322 человека и 390 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших в крае к 20 марта составило 45 968 человек.
Выздоровели всего 41 065 человек. Умерло 2 568 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 27,
- Родинский район — 8,
- Бийск, Павловский район — по 7 заболевших,
- Славгород, Поспелихинский район — по 6 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Мамоновский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Смоленский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
- Заринск, Бийский, Егорьевский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Благовещенский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Курьинский, Кытмановский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.