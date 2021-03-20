11 человек умерли за день от коронавируса в Алтайском крае

113 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 84 пациента, умерло 11 человек, во всех случаях причиной смерти стал коронавирус, сообщили 20 марта в оперативном штабе.

Число больных в тяжелом состоянии достигло 300 человек, 95 из них находятся на ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 322 человека и 390 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае к 20 марта составило 45 968 человек.

Выздоровели всего 41 065 человек. Умерло 2 568 пациентов.

Новые случаи